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Ленд-лиз для Украины – финальный гвоздь в гроб путинского режима - Тарас Березовец

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Тарас Березовец Тарас Березовец
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Ленд-лиз для Украины в Палате представителей США поддержали 417 голосами Новость обновлена 29 апреля 2022, 15:26
Ленд-лиз для Украины в Палате представителей США поддержали 417 голосами

Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец специально для "Телеграфа" пояснил, что значит ленд-лиз от США для Украины.

В четверг, 28 апреля, Палата представителей США рассмотрела и проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

В тот же день глава Белого дома Джо Байден попросил Конгресс утвердить дополнительные 33 миллиардов помощи для Украины.

Параллели между широкомасштабным нападением россии на Украину и Второй мировой войной абсолютно очевидны. Ленд-лиз (и тогда, и сейчас), борьба с нацизмом (тогда – фашизмом, теперь – рашизмом), создание коалиции (тогда антигитлеровской, теперь – антипутинской). Причем в нынешнюю коалицию, если судить по встрече 40 министров обороны.

26 апреля в Германии на военной базе ВВС США Ramstein ("Рамштайн"), вошло даже больше участников, чем в антигитлеровскую. Те же Япония, Израиль, другие страны, не являющиеся членами НАТО.

Всё это говорит о том, что путин проиграл. Причем проиграл окончательно и бесповоротно. И принятый в США закон о ленд-лизе – очередное тому подтверждение.

Как и выделение Украине 33 млрд долларов (это не только военная поддержка, но и в целом финансовая, гуманитарная). И это только начало. Американцы, по сути, демонстрируют край своей кредитной карточки.

Если в Украине всё будет развиваться правильно, прозрачно, если не будет вопросов к тому, как эти деньги будут потрачены (эффективно, на благо украинского народа, а не чиновников), то тогда эту кредитку достанут полностью. И эти 33 миллиарда превратятся, допустим, в 333 миллиарда долларов.

Напомню, что ленд-лиз максимально упрощает поставки вооружения. Причем за ту часть поставленной нам техники, которая будет в процессе войны уничтожена, Украина платить не должна. Мы оплачиваем (или возвращаем) лишь ту, что останется в строю. Это, по большому счету, как бесплатная аренда.

Именно поэтому я считаю данное решение огромной победой Украины – и финальным гвоздем в гроб путинского режима. Который уже мертв, просто сам еще этого не понял.

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Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Ленд-лиз
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