Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив объяснил, почему россии надо закончить войну за следующие две недели

У путина остается открытым окно в две последующие недели. Это окно его шанс так и сяк выйти из конфликта путем переговоров, спасти свою армию, отступив из Украины, получить такие сякие послабления по санкциям.

Это обусловлено несколькими факторами

1. Через две недели фактически будет месяц интенсивных боев на Донбассе. Его армия истощена и деморализована. Война настолько интенсивна, что российская армия начинает серьезно ощущать нехватку боеприпасов. Еще далеко до того, чтобы они остановились, но долго поддерживать такую ​​интенсивность физически они не смогут. Фактически, через две недели они будут в той же ситуации, что и были под Киевом, но с чуть-чуть лучшим тыловым обеспечением. Отсутствие военных успехов и потери – деморализуют командиров среднего звена, а именно на них держится война.

2. Через две недели Украина получит всю обещанную артиллерию, танки, бронированные машины и авиацию! Мы начнем вытеснять и окружать российские части. Учитывая, что мы провели мобилизацию и на фронте свежие резервы, а россияне свою скрытую мобилизацию провалили и закрываются мясом из ОРДЛО – наши контрнаступления могут вызвать реальное бегство с фронта целых частей. На этом фоне мы будем добывать много трофеев и пленных.

3. Через две недели без военных успехов путин будет терять поддержку, но в первую очередь в окружении своих генералов. Нет, они не рискнут покушаться на него, но я не исключаю, что начнут серьезно саботировать приказы. Возможно, мы даже увидим сепаратные скрытые переговоры.

4. Через две недели Украине не будет смысла вести переговоры. Мы будем достаточно сильны, чтобы нанести путину новые большие потери, которые к тому времени уже будут составлять значительное количество. А это создаст для него серьезную угрозу потери ОРДЛО, и, возможно, даже Крыма. В конце концов, окружение его войск или причинение им разгрома точно обрушит его поддержку и покачает рф.

По состоянию на сегодняшний день, он еще может войти в переговорный процесс, но даже не с теми позициями, что две недели назад. После оглашения ленд-лиза нам нет смысла вести с ним активные переговоры, особенно в части территорий. Однако, если он путем переговоров выведет свои войска на линию до 24 февраля — по меньшей мере, он их спасет, а как бонус сможет с нами еще поторговаться по вступлению или не вступлению в НАТО.

Но времени для него остается меньше.