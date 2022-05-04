Психотерапевт Ян Громов объяснил, почему на войне особо важны наши чувства и эмоции

Яр, хочу спросить.

- ?

- Ты вот постоянно говоришь про то, что важно чувствовать, быть в контакте с собой, понимать, что с тобой происходит — вот это все. Мне часто кажется, что было бы проще вообще отключиться и не чувствовать ничего.

- Задай вопрос.

- Почему это важно?

Молчу, думаю.

- Наверное, назову три основные причины

- Ого, три?

- Да, основных вижу три.

- Какие?

- Первая — она про смочь остаться живым. Живым внутри.

- Да, ты уже не раз говорил про это. Что это значит?

- Чувства не выключаются выборочно, вот этого "боль уберите, а припухлость оставьте" из анекдота, когда чувака в член укусила пчела, не будет. Ты или остаёшься в контакте со всем спектром, или выключаешь ВЕСЬ спектр.

- Ну так клёво же.

- Нет.

- Почему?

- Это внутренний ад, когда ты просто живешь день за днём на автомате. Без радости, без печали, без торжества, без интереса. Даже без боли особо, просто постоянно фоново тошно. Это эмоциональная кома, ты как бы есть, но тебя нет. И выйти из этой комы очень не просто. Можно и не выйти. Многое не выходят.

- И что тогда?

- Физически живешь дальше. Эмоционально — умер. Практически зомби — ходишь, ешь, мычишь. Но внутри ты мёртв

- Но так вроде бы как проще пройти все это .

- Да умереть часто и есть самое простое. Ты попробуй жить — вот что требует усилий. И да, я согласен, что оставаться чувствующим на войне — это очень накладная и затратная роскошь. Это то самое "остаться живым" — во всех смыслах.

Молчит. Думает.

- А вторая причина?

- Она про "кто кого танцует".

- ???

- Психическое невидимо, но оно есть. То, насколько успешно ты пройдёшь все, то, какой будет твоя жизнь и сейчас, и после войны, зависит от того, насколько ты в контакте со своими эмоциональными и психическими процессами.

- Это про насколько я могу собой управлять?

- Это про знание себя и про саморегуляцию. Про быть в контакте со своими импульсами, потребностями и действиями. И про быть способным хотя бы иногда делать осознанные шаги к лучшей для себя жизни.

- Все сложно как-то.

- Все просто. Или ум работает в автоматическом режиме, полностью управляя твоей жизнью. Или ты начинаешь подруливать. Представь себе человека, у которого тело живет своей жизнью, вообще не подчиняется управлению. Ноги куда-то идут, руки что-то хватают, голова болтается. Внезапно присел, побежал, лёг, кувыркнулся — все живет своей жизнью согласно внутренним сценариям. Комфортно было бы жить внутри?

- Да че-то не очень…

- А так большинство и живут, только не на физическом уровне, а на психологическом. Марионетки.

- А кукловод кто?

- Ум. Ум каждого из нас. Дёргает за свои ниточки, и вот мы то побежали, то упали, то схватили непонятно что и тащим в рот.

- А что он хочет?

- Кто?

- Ум.

- У него спроси. Все ответы сведутся к выживанию. Только к его личным представлениям о выживании, там часто прямой логики нет. Это вообще отдельная большая тема, пока обозначил основное.

- Это про осознанность?

- Да. В целом — да.

Обдумывает.

- А третья причина?

- Может звучать странно, но война всем дала шанс на глубинные личные изменения. Кто-то им воспользуется, кто-то прощелкает, сольёт огромный потенциал роста.

- ?

- Война триггерит все личностные травмы, кризисы и фиксации. И даёт столько энергии, что есть возможность все это перепройти, подправить, переиначить.

- Да ну нафиг такие тренинги личностного роста.

- Но мы УЖЕ внутри. Окно возможностей. Это УЖЕ меняет всех нас.

- Так может оно как-то само?

- Сами даже кошки не родятся. Тут много личностной работы — проживание, осознание, обнаружение и принятие Ружи, своих ограничений, смертности, кристаллизация ценностей, переопределение смыслов.

- То есть, жил себе человек и особо не парился, а тут "на тебе возможность?"

- Да. С головой макнули всех скопом во суп из всех экзистенциальных данностей и вопросов. Готов-не готов, пофиг, дотягивайся! Навёрстывай упущенные уроки. Поэтому и окно возможностей — не можешь не меняться.

- А чувства тут причём?

- А как ещё ты осознаешь себя? Как иначе обнаружишь нитки, за которые дёргает тебя Ум? Как иначе найдёшь СВОИ ответы, ценности и смыслы?

Долго молчит.

- Яр, а спрыгнуть не получится? Ну, как-то иначе вот это все?

- Нет.

- Почему?

- Потому что война. Ты или жив, или мёртв. Физически. Психически. Эмоционально. Всё. Не замечать себя на всех трёх уровнях уже не получится. Дальше уже кто как.

Опять молчим.

- Ещё вопрос.

- Ну давай.

- Ты про отключение эмоций говорил так убедительно, что там ад. Откуда ты знаешь?

- Я там был.

- Это после Донецка?

- Да.

- Значит… шанс вернуться, если что, есть?

- Да. Небольшой.

- Как тебе удалось?

- Цена — 7 лет жизни, из них 6 — в терапии. В очень плотной работе по возвращению себя по крупице. Поэтому лучше проживать все сейчас, не капсулироваться, избегать комы.

- Блин, страшно.

- Да. Но ты уже в контакте с этим. Значит, можешь делать выборы. Какими бы сложными они не были бы. И это тоже пример того, как все это работает, почему важно оставаться живым внутри.

- Я понял.

Читайте также: Категория Общество Сначала помогите себе: психолог дала действенные советы волонтерам во время войны Прежде чем стать профессиональным волонтером, нужно ответить на вопрос: "Достаточно ли у вас энергии, чтобы делиться ею с другими?"