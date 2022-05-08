Военно-политический обозреватель Александр Коваленко (Злой Одессит) объяснил проблемы россиян с проведением наступления в Украине.

Российские оккупанты в Украине неспособны наступать по всем фронтам

В своих интервью я часто говорю о том, что российские оккупанты на сегодняшний день не имеют достаточных для полномасштабного наступления сил и средств. И сейчас я поясню, что эфемерное наступление по всем фронтам российской армии и пропагандистам может только сниться.

Дело в том, что наступление требует не только значительных ресурсов для непосредственно самого наступления, но и удержания территории.

Например, временно оккупированная Херсонская область удерживается сейчас 7-ю батальон-тактическими группами. Для реализации наступления по фронту каждой БТГр придётся охватывать фронт минимум 20 км, в то время как физически данное формирование может контролировать от 2 до 4 км фронта.

То есть, наступление этой группировки физически невозможно, поскольку её численности в настоящее время хватает исключительно для частичного контроля Херсонской области. Чтобы реализовать подобного рода наступление россиянам в Херсонской области не хватает около 40 БТГр.

Аналогично рассматривая ситуацию в Приднестровье, говорить о полномасштабном наступлении группировки в этом непризнанном регионе можно, но исключительно в формате самоубийственного броска леммингов в объятия волкодавов. Ведь численно группировка в так называемой "ПМР" не достигает и 10 тыс., а фронт – почти 200 км.

Более-менее, тактически сбалансированное вторжение можно было видеть с севера, когда на фронт чуть более 70 км было брошено более 35 БТГр. Но, этого ресурса хватило только для стремительного рывка и временного удержания территорий своими же ресурсами, а не вспомогательными. В то время как для последующего наступления и тем более штурма Киева была необходимость в ещё, минимум 30 БТГр которых у ВС РФ в Беларуси не было.

Сейчас мы видим как из Харьковской области, на север и северо-восток от Харькова идёт вытеснение российских оккупантов к границе. Это обусловлено тем, что данный плацдарм россияне не могут удерживать, ведь если не считать Изюмский плацдарм, который стоит рассматривать отдельно, то концентрация оккупантов там составляет 5 БТГр на почти 100 километров фронта.

Основное скопление российских войск сейчас находится в районе Изюма и Северодонецка. Там, на суммарную линию фронта в 160 км сосредоточено 41 БТГр. Как видите, не оптимальный формат БТГр на 2 км фронта, а лучше на 1 км, но лучшее соотношение у россиян только в районе Попасной и то, благодаря довольно небольшому фронту. А потому наступление, если его так можно назвать, в районе Изюма и Северодонецка предельно вялое и неторопливое по одним направлениям и с наличием отступления по другим.

Таким образом, российские оккупанты сейчас не способны осуществлять полномасштабное наступление по всем фронтам. Они могут лишь вяло продвигаться в одном направлении, теряя другое.

Фактически, истощение их немногочисленных ресурсов, как людских, так и технических — это дело времени. Но поражение в целом, будет следствием именно вытеснения их подразделений из регионов, которые они способны лишь временно удерживать.

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