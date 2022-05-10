Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев призвал украинских политических деятелей действовать единым фронтом.

Как я попал в экспертную группу при главнокомандующем и почему меня раздражает происходящее?

Два года я критиковал назначения Тарана и Хомчака. Все было заблокировано. Я кричал на всех эфирах и личных разговорах, что это диверсия, это разрушение армии. Были заблокированы Стугны, Корсары, Нептун, Ольха, Богдана, развитие ПВО и многие другие проекты.

Затем президент назначил Залужного. Я не был знаком с Валерием Федоровичем и даже написал скептический пост о его назначении, за что получил хорошую порцию критики. Прошло пару месяцев, и я увидел на странице ГШ сообщение, которое было не очень удачным для страны. Я написал комментарий и тэгнул личную страницу Залужного. Он отреагировал и сказал, что готов выслушать все предложения.

Первая встреча с Главнокомандующим длилась около двух часов, он подтвердил все мои прогнозы по поводу войны и по каким направлениям будет наступление, предложив после этого разговора создать экспертные советы, в которых люди будут делать работу, а не языками трындеть.

Через 3 месяца были разблокированы все программы, все запустилось в работу. Мы все выдохнули и начали работать, потому что увидели, что появился человек, которому не безразлично, у которого за это все безобразие болит.

Я все еще выполняю все поручения Главнокомандующего и рад служить под его руководством. Я считаю, что если бы не он, мы бы давно проиграли.

Почему я пишу? Все очень просто. Я ненавижу, когда пытаются набросить де**мо на военных и командующих. Особенно если кто-то в ком-то испытывает конкуренцию. Я все это время молчал, потому что думал, что кое-кто придет в себя и это больше не повторится, но тщетно.

Враг отошел только пару недель назад от Киева, и вы решили играть в политику. Вы в своем уме? Вы понимаете последствия? Здесь нет врагов, все должны двигаться единым фронтом. Как-то даже дико, что я это пишу, мне кажется, это должно быть по умолчанию.

Все прекрасно понимают в чью сторону все эти месседжи.

Перестаньте искать крайних и попытаться переложить вину, потому что последствия будут очень плохи. Не нужно делать общие фото, а потом говорить, что все будет хорошо, а после этого отворачиваться и плевать в спину тем, кто вас защищает.

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