Основатель и главный редактор Politicus.pro Сергей Лямец рассказал о важности нефтяного и газового эмбарго против рф в контексте войны в Украине

Простая арифметика покажет, почему эмбарго — сейчас оружие номер один против путина.

1. За один день россия тратит на войну 900 млн долларов.

2. За тот же день, россия получает от экспорта нефти и газа минимум 1 млрд долларов, но некоторые оценки доводят эту цифру до 1,5 млрд.

Вывод: в день воюющая россия получает прибыль минимум 100 млн долларов. А ведь россия экспортирует не только нефть и газ. Значит, сотни миллионов долларов в день прибыли.

С такими доходами путин может воевать еще долго. Людей ему не жалко, боеприпасов еще много. Значит, времени тоже много. А если не хватит текущих поступлений, всегда можно распечатать Фонд национального благосостояния, в котором еще недавно было 154,8 млрд дол. А на совсем крайний случай есть ядерное оружие. Можно ждать.

Сравните с Украиной. россия уничтожила часть нашей экономики, перекрыла экспорт по морю, вызвала массовую потерю рабочих мест — а значит, никаких налогов. В экономике у нас полный развал, сейчас государство живет на донаты западных стран, а работоспособное население в очередной раз предоставлено само себе. Ждать долго мы не можем.

Конечно, Украина не жалуется. На театре военных действий благодаря поставкам нового вооружения уже скоро намечается позитивный сдвиг. Но это все равно вопрос недель. Значит, все слава Б-гу. Но факт есть факт — в экономике нам сложнее, чем путину.

Должно стать наоборот.

Самым болезненным для путина будет удар по экономике.

Нынешние санкции пока что не дают существенного эффекта. Они сработают стратегически, отбросив россию на десятилетия назад в смысле технического прогресса. Но не в деньгах. Сиюминутно россия получает даже плюс.

В идеале, должно быть эмбарго на нефть и газ. То есть, прекращение. Вообще.

Остальные решения, вроде эскроу-счетов, являются половинчатыми. Ведь такие санкции рано или поздно снимут. россия тут же получит новый мощный приток денег, и снова начнет готовиться к войне. Поэтому идеально именно отрезать российское сырье вообще.

Но я понимаю, что это непросто. Европа объективно указывает на кучу причин, почему эмбарго невозможно: контракты, нечем заменить, шок для экономики.

Но тут нет идеального решения. Оставить как есть — россия продолжит войну вечно. Оставить поставки, но часть денег отдавать Украине — россия останется на плаву и продолжит выпускать оружие.

Эмбарго тяжело для Европы, но это надежный инструмент. Прежде всего, Европа получит недопущение войны в будущем. Конечно, если она против, чтобы Варшава стала похожа на Мариуполь. То есть, дело даже не в Украине.