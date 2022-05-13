Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа" объяснил последние маневры россии в оккупированнмо Крыму

В четверг, 12 мая, в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины сообщили, что россия наращивает систему противовоздушной обороны в западной части Крыма. В частности, спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник уточнил, что в районе поселка Черноморского, мыс Тарханкут, развернута зенитно-ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления.

Также известно, что в Севастопольской бухте из главной базы Черноморского флота рф в море выведены почти все корабли, имеющие на борту ракетное оружие.

Мы видим боязнь (причем обоснованную) руководства вооруженных сил рф. В связи с тем, что не прекращается использование ими кораблей, подлодок и других морских платформ для нанесения ракетных ударов по украинским объектам – и военным, и гражданским (в результате чего гибнут мирные люди) – у нас есть все основания для нанесения ударов по этим носителям ракетного оружия (типа "Калибр" и прочего).

Понимая это, россияне пытаются спасти носителей данных видов вооружения. Тем более, что перед глазами капитанов этих кораблей и лодок стоят примеры подбитых украинцами крейсера "Москва" (флагман Черноморского флота рф), фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", десантных кораблей и катеров.

Если раньше зарубежные партнеры пытались нас убедить, что Крым не надо трогать, то теперь, после того, как оттуда по нам бьют "Бастионы" ракетами "Оникс", а с кораблей Черноморского флота рф летят "Калибры", – нас уже ничего не останавливает. И никто не останавливает. И россияне это понимают. Они понимают, что вскоре могут пойти ответные ракетные удары по источникам опасности для материковой Украины. Тем более, что Крым остается территорией Украины, что бы там россияне не прописывали в своих документах.

Именно поэтому оккупанты усиливают свою противовоздушную оборону во временно захваченном Крыму. Чтобы суметь отбить хотя бы часть средства поражения, которые могут быть использованы ВСУ для уничтожения вражеских объектов. Никакая ПВО не может предотвратить все ракетные удары. Но может минимизировать ущерб, уничтожив хотя бы часть ракет. Мы это прочувствовали на себе. Вскоре могут прочувствовать и те, кто бьет по нам из Крыма и Черного моря.