Политический обозреватель и журналист Юлия Забелина рассказала об еще одном вызове, с которым столкнется Украина после войны

Есть один момент, о котором я думаю в последнее время – осторожность. Мы сейчас проходим беспрецедентное давление, касающееся современной истории, разного рода травм и уровня жестокости. И люди, которые с этим сталкиваются, особенно журналисты и волонтеры, должны быть очень осторожны в освещении этого.

С одной стороны — рассказывать миру ВСЕ, что происходит максимально правдиво, с другой — иметь уважение к жертвам насилия, к их родственникам, ко всем, кто испытал жестокость, не писать детали ради громкого заголовка, понимать, не нанесет ли это вред герою разговора. Это тонкая грань, но ее нужно соблюдать. Нам нужно учиться, как жить с этим.

Звучит дико, но жить с этим придется. Потому что рядом с нами подвергшиеся насилию женщины, дети, которые будут взрослеть с этими травмами (даже после психотерапевтической работы не все проходит, а тем более, если работа будет вестись не психологами, работающими именно с фокусом на травме), и главное — есть риск повторной ретравматизации. Человек может заново проживать свою травму, и иногда это может привести к очень плохим последствиям.

Я на днях буду разговаривать с психологом, который как раз работает с этими темами, и с женщинами, подвергшимися насилию. Вела переговоры с десятью специалистами, согласилась только одна. У других нет ресурса об этом говорить, и я это хорошо понимаю. Потому что для психологов сейчас тоже очень тяжелое время.

Хочу поднять эти вопросы. Как и вопрос насилия над мужчинами. Об этом говорят еще меньше. А это вообще беда.

Когда-то было большое журналистское расследование в Boston Globe, посвященное насилию над мальчиками со стороны некоторых католических священников в Бостоне. Так вот эти мальчики, когда повзрослели – либо сошли с ума, либо покончили жизнь самоубийством, либо не могли построить никаких отношений. Но поправка: почти никто из них не работал с психотерапевтами.

Поэтому, повторюсь, осторожность сейчас очень важна.

Дело не только в том, что происходит на фронте боевых действий, но и на фронте дел душевных. С этим еще разбираться ГОДАМИ.