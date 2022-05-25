Медиаэксперт, экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа" назвал причины, почему звучат призывы дать кровавому диктатору владимиру путину сохранить лицо

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос призвал мир как можно быстрее остановить российского президента путина, пока в мире не началась Третья мировая война. Которая, по мнению Сороса, может привести к гибели цивилизации.

Также Сорос считает, что путин уже осознал, что открытое вторжение в Украину было ошибкой.

На том же форуме бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Вне всякого сомнения, глобальная война уже давно началась, хотя снаряды и ракеты рвутся пока что только в Украине. И Джордж Сорос об этом факте прекрасно осведомлен. Как и его визави – Генри Киссинджер.

Ведь Сорос представляет интересы Демократической партии США, которая на данный момент контролирует институты власти. А Киссинджера можно отнести к когорте тех, кто поддерживает республиканцев.

Таким образом, глобальная битва идет не только за Украину, а и за конфигурацию будущего на абсолютно разных уровнях восприятия реальности. В том числе, от событий в Украине будет зависеть расклад сил перед довыборами в американские законодательные органы в ноябре 2022 года. Поэтому и Сорос, и Киссинджер стараются продавить свой нарратив в информационное пространство.

На данный момент позиции демократической партии намного больше отвечают интересам Украины. А вот трамписты (республиканцы, ориентирующиеся на Трампа) вынуждено занимают иную позицию. Но, не потому что не любят Украину. А потому что их благосостояние тоже будет зависеть от выборов в ноябре этого года. И для выборов они должны озвучить аргументацию, чем они отличаются от демократов и почему демократы не правы. Это же может касаться и политики США по отношению к Украине.

Новый виток такого противостояния начался сегодня ночью, когда в техасском городке, снова в школе, была стрельба. Погибло 19 детей и 2 взрослых. Эта трагедия максимально заострит конфликты между демократами, требующими усиления контроля за оборотом оружия, и республиканцами, которые отстаивают вторую поправку к конституции США.

Поэтому, тот факт, что путин осознал свои ошибки – это не так важно на данный момент. Реально важным является вопрос, осознал ли финансист Джордж Сорос и его партнеры в Демократической партии США свои ошибки, когда не принимали решение о додавливании санкциями путина ДО ТОГО, как он начал широкомасштабное вторжение в Украину.

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На данный момент, только часть цивилизованного мира демонстрирует готовность противостоять российскому злу – это Украина, Польша, страны Балтии, Великобритания и, на данный момент, США. Однако всё чаще звучат голоса в стиле – путина нужно умиротворять или сохранять ему лицо. Причины у таких позиций две. Во-первых, невежество отдельных политических лидеров или непонимание того, что нынешняя рф – угроза для всей цивилизации, и она никуда не денется и после того как путин умрет. Во-вторых, превалирование меркантильных финансово-политических интересов над декларируемыми ценностями, которые выливаются в громкие и глупые заявления, как, например, попытка обязать Украину пожертвовать своей территориальной целостностью.