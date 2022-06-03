Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко прокомментировал 100 дней полномасштабной войны россии с Украиной

100 дней после открытого вторжения россии – это смысловой рубеж и для украинской власти, и для украинской армии, и для наших западных партнеров, и для агрессора тоже.

Что касается россии – она продемонстрировала не способность подтвердить то, о чем так много заявляла с разных трибун. Где-то прямо, где-то намеками. В стиле "можем повторить", "наша армия всех сильней" и так далее. Но реальное "качество" армии, техники, которые россияне предъявили за эти сто дней, говорят сами за себя.

К тому же, эти 100 дней практически перечеркивают перспективы рф на международном рынке вооружений. Это хлам, который горит и падает, точно будет меньше желающих покупать. Даже когда представиться такая возможность.

Что касается Украины.

Думаю, что у ВСУ, военно-политического руководства намного больше стало уверенности в своих силах. И это базируется на понимании врага и его возможностей. И на понимании готовности украинцев биться за свою свободу до конца.

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Хочется верить, что внутри оборонного ведомства, всей военно-политической команды глубоко анализируется ситуация на фронте, а также наша готовность организационно, эффективно выстраивать логистические цепочки. Как с точки зрения получения международной военно-технической помощи, так и с точки зрения обеспечения ей украинской армии. Думаю, что этап, когда наше военное ведомство в большей степени было сориентировано на то, чтобы где-то что-то, что только возможно, получить, – прошел. Сейчас нужно быть жестко сориентированным на потребности армии. Понятно, что не всё в полной мере и стопроцентном ассортименте можно обеспечить. Но усилия должны базироваться именно на этом. И тогда это повысит эффективность действий наших войск.

Следует понимать, что эти 100 дней полномасштабной войны дали важные уроки не только украинцам, но и нашим врагам. Россияне – не полные идиоты. Они тоже анализируют ситуацию, пытаются где-то перегруппироваться, поменять руководящий состав, тактику. Для того, чтобы реализовать свои агрессивные планы.

Просто нам не было и не будет.

В политическом плане важен такой момент. Думаю, весь мир уже понял, что Украина – народ, армия – не позволят пойти на какие-то компромиссы типа "дать путину возможность сохранить лицо". Не пойдет на территориальные уступки.

Для нас война закончится лишь тогда, когда мы вернем каждый квадратный метр своей земли. И Крым, и Донбасс. И это не отложенный на десятилетия этап. Это надо будет закончить в ближайшее время (год, годы) – одним махом.