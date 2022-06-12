Соучредитель партии "Демократический топор", капитан ВСУ Виктор Трегубов о том, почему решил, что не уедет из Украины:

Относительно Украины – личное.

Когда-то я сказал себе, что я отсюда не уеду. Тогда этот выбор имел эмоциональную компоненту. Теперь даже если ее полностью отбросить и оставить чисто прагматическую — тоже.

Я просто понимаю простую штуку. Зарабатывать здесь не менее четырехзначной суммы в долларах я смогу даже если мне конечности оторвет. А с таким достатком здесь я смогу обеспечить себе больший комфорт жизни, чем где бы то ни было на Западе, со значительно меньшим геморроем.

Все ранее имевшиеся аргументы не кажутся принципиальными. Образование? Я знаю ему цену, и знаю, что сейчас хорошие знания по большинству теоретических предметов можно получить хоть в окопе, Старлинк и голова на плечах. Общественные отношения вокруг? Я достаточно поездил, чтобы не идеализировать в этом плане заграницу, а также чтобы замечать, как быстро меняются в нашей стране. Комфортная среда? Она тоже прогрессирует, но в крайнем случае на своем малом участке ты сможешь сделать ее сам. Бытовая бюрократия есть, но уже фиксится. Критическая проблема пока разве что с правосудием, это так.

Вместе с тем — долгий ряд преимуществ. Почти вся сфера индивидуальных услуг у нас работает на невиданном уровне за смешные цены. Нормальный ритейл, агрегаторы такси, абсолютная оцифровка расчетов, дешевый и качественный Интернет, Хелси, быстрая доставка чего угодно куда угодно, от еды до танков. Новую почту может ругать только тот, кто ни разу не имел дела с Meest Express. Пробейся в Украине в средний класс — и ты будешь жить комфортнее, чем тот же средний класс с более высоким доходом в других странах. Просто за счет оптимизированных процессов вокруг.

Жить в Украине – классно. И здесь есть, что защищать.