Известный украинский волонтер Роман Доник рассказал, почему не удается окончательно вытеснить россиян из Харьковской области

Вокруг Харькова и по области есть проблема, которая от нас не зависит и в ближайшее время не исчезнет. И решить мы ее не сможем. Пока что. Это артиллерийские обстрелы со стороны соседей. Под огневым поражением артиллерии противника находится часть нашей территории, которая пока обреченная быть серой зоной. Ибо какие бы героические действия пехоты ни были, когда они подходят к самой границе, они попадают под обстрелы из РФ.

Кроме того, артиллерия противника пытается выносить ближние тылы и перерезать обстрелами снабжения. Но и враг не может закрепиться там окончательно. Поэтому к сожалению, будем иметь неоднократные переходы некоторых населенных пунктов "из рук в руки".

Пока у нас не хватает ресурса перекрыть все направления дальнобойной артиллерии. А, пожалуй, есть дела поважнее сегодня для 777, чем контрбатарейная работа на границе с РФ. Я уверен, что как только будет чем решить этот вопрос, его решат. А сейчас, к сожалению, пока так. Бессмысленно держать пехоту под постоянным артиллерийским обстрелом бесконечно без какого-либо результата, просто для того, чтобы разрушенный населенный пункт "числился" нашим.

Мы можем сохранить людей, а эту местность временно оставить серой зоной, не дав возможность оккупантам закрепиться и окопаться. Подойдет вооружение, будет вопрос решаться. А теперь просто с пониманием относиться к тому, что тот или иной населенный пункт меняет статус. К сожалению, от нас здесь пока почти ничего не зависит. Тупо нечем. Пока что.