Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа":

Крымская тема в течение этой недели неожиданно часто и воинственно зазвучала из уст украинских чиновников и военных.

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с россией, станет главной целью для атаки ВСУ после получения необходимого вооружения.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что новое американское оружие позволит Украине вернуть Крым.

А постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева подчеркнула, что возвращение Крыма военным путем вполне возможно, особенно после начала полномасштабного вторжения рф в нашу страну.

Крым, действительно, придется освобождать. Учитывая то, как действует россия, вероятность возвращения Крыма политико-дипломатическим путем, выглядит малореалистично. Другое дело, что надо попытаться максимально использовать все компоненты.

Украинские политики и чиновники практически каждую неделю заявляют что-то новое, существенно отличающееся от предыдущего. Я бы на это не сильно ориентировался.

А вот оценка военных в этом смысле более важна. Но куда важнее не просто заявлять, что мы собираемся освобождать Крым, но и накапливать возможности для этого.

Уверен, что окончание этой войны без освобождения Крыма невозможно. Возможна лишь пауза, которая будет играть на руку рф. Придя в себя, она снова продолжит агрессию. В этом вопросе надо ставить точку.

Точку – в виде возвращения Крыма.

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Помимо того, что надо накапливать военные возможности для этого, предпринимать дипломатические усилия, следует не забывать и о других важных компонентах.

К сожалению, в информационном плане мы в Крыму очень слабы. Это я знаю от многих крымчан, с которыми поддерживаю отношения. Если ранее были определенные системные усилия материковой Украины по донесению информации до Крыма (и эти усилия финансировались правительством), то с начала широкомасштабного российского вторжения – этим бросили заниматься. Хоть информация – это тоже оружие. Но мы его осознанно опустили в ситуации с Крымом. И это огромная проблема.

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Сегодня аудитория в Крыму разделилась пополам. С учетом того, что состав населения временно изменился. Достаточно существенно. Порядка 600 тысяч понаехало. Плюс – российские военные и их семьи. Колонизаторы, которые почему-то решили, что они вечно будут жить в Крыму. С учетом этого изменившегося состава населения, примерно у половины (колонизаторы и коллаборанты) ощущается бравада, что вот, со дня на день, россия победит Украину. А остальная часть населения глухо молчит. И потому что – репрессии. И потому что не понимает, что реально происходит. А мы не доносим правдивую информацию. Естественно, они не верят тому, чем их кормят российские так называемые СМИ (на самом деле – зомбоящики в том или ином виде). Но у них нет альтернативной информации. И это – серьезное упущение в наших военных усилиях по возврату Крыма. Потому что информация – это, действительно, оружие. Но на этом фронте мы, увы, проигрываем.

Есть еще одна хроническая болезнь. На девятый год войны у нас на законодательном уровне так и не прояснили – кто в Крыму и на Донбассе будет считаться пособником оккупантов, а кто – жертвой оккупации и российской агрессии. Люди этого не понимают.

Очевидно, что Аксенов, Константинов иже с ними – это предатели Украины, которые должны понести ответственность по всей строгости закона. Но есть люди, которых давно российская пропаганда вводит в заблуждение. Это врачи, водители скорых, работники соцслужб и так далее. Никто не разъяснил им, как будет рассматриваться их деятельность в период оккупации с точки зрения украинского закона.

И это, опять же, подрывает наши возможности раскачивать ситуацию в Крыму изнутри.

Украинские законодатели должны включаться – и воевать точно так же в стенах парламента за свою страну, как на поле боя.

Недавние поправки в Уголовный кодекс только осложнили ситуацию, так как перепутали понятие предателей и коллаборантов. И существенно осложнили приведение Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса в тот вид, который давал бы полную ясность жителям временно оккупированных территорий.

Этот узел, который сами создали, надо развязывать. И давать четкую, понятную оценку для тех, кто живет на оккупированных территориях, кто сотрудничает с врагом на временно захваченных территориях. И для тех, кто работает на врага на свободных территориях. Последние – это не коллаборанты, а предатели. Совершенно другая категория и другая ответственность.