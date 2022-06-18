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россия закрывается от мира - Игорь Попов

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Игорь Попов Игорь Попов
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владимир путин Новость обновлена 18 июня 2022, 17:49
владимир путин

Президент аналитического центра "Политика", народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов прокомментировал выступление президента рф владимира путина в Санкт-Петербурге

Выступление российского президента на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 17 июня было информационно менее наполнено, чем ожидания от этого события.

Возможно, главным месседжем было появление Путина на публичном форуме, что должно нивелировать слухи о состоянии его здоровья.

Содержание выступления показало отсутствие глобальной стратегии для российского государства. С одной стороны, объявлено о разрыве с Западом и фактически отказе от участия в западном цивилизационном проекте.

С другой – не предложена понятная альтернатива. И явно прослеживается желание отменить западные санкции и вернуться к экономическим отношениям довоенного формата.

Предлагаемые экономические меры могут частично компенсировать потери от санкций – и то на короткий срок. Россия не готова к жизни в экономической изоляции, а союзников у нее не появилось, о чем свидетельствует очень низкий уровень международного представительства в Санкт-Петербурге. В видеообращении китайский лидер Си Цзиньпин говорил больше о философских вещах, а президент Казахстана со сцены призвал не признавать сепаратистские квазиобразования.

Особенно четко проявилась политическая изоляция России на фоне событий в Киеве в те же дни. Президент Владимир Зеленский принимал в своем офисе мировых лидеров и добился от них решения Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

Украина всё больше интегрируется в западные структуры, имеет четкую стратегию евроинтеграции, а Россия закрывается от мира. Экономические санкции против России будут продлены, а политическая изоляция будет продолжаться. Запад не поддается газовому и продовольственному шантажу. Конечно, европейская экономика переживает проблемы, но Европе точно не угрожает крах, о котором говорил в своем выступлении Путин.

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Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин