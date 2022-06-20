Автор проекта "Антиподы", блоггер Сергей Иванов о том, кто кроме российских военных преступников должен войти в "Книгу палачей украинского народа":

"Книга палачей украинского народа" уже работает.

Она содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках. Это наш to-do list на будущее как государства, так и каждого гражданина. Мы должны сделать все для наказания подонков, которые принесли ад на нашу землю, ведь это единственный способ обезопасить наших потомков. И не имеет существенного значения, как это произойдет. Те, кто поставил себя вне человеческих законов, не имеет права на них рассчитывать.

Также я думаю, что в эту книгу должны войти дрянные имена коллаборантов, в т.ч. представителей российских агентурных сетей под видом политических партий или медиа. Уверен, что Шуфрич, Качный, Панченко или Шарий причинили Украине не меньше зла, чем рядовой оккупант.