Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" дал прогноз на результаты саммитов ЕС, G7 и НАТО, которые пройдут до конца месяца

Концовка июня ознаменуется не только увеличением обстрелов со стороны россии и ее маниакальными наскоками на подконтрольные Украине города Донбасса, но и целой чередой саммитов, имеющих важнейшее значение в ракурсе российско-украинской войны.

От предстоящего саммита ЕС в Брюсселе 23-24 июня, на котором Украине могут предоставить статус кандидата в члены Евросоюза, мы ждем положительного решения. Сейчас очень удачный момент: об Украине говорят во всем мире, нашим героическим сопротивлением российской агрессии восхищаются – и дипломаты должны максимально использовать эти факторы. Другое дело, что решение носит не столько практичный характер, сколько политический. В статусе кандидата можно пребывать очень долго. Десять лет – легко. Так что не будем слишком обольщаться по этому поводу.

Саммиты "Большой семерки" (26-28 июня в Германии) и НАТО (29-30 июня в Испании), которые посетит президент США Джо Байден, и на которые приглашен украинский лидер Владимир Зеленский, с прагматичной точки зрения гораздо интереснее. Там тоже будут громкие заявления, но вполне реальны конкретные нужные Украине решения. Со стороны "Большой семерки" – увеличение помощи нашей стране даже стратегические проекты по восстановлению Украины после войны. Возможно и усиление санкционного давления на россию. Понятно, что решения по санкциям принимают другие структуры, но с мнением "Большой семерки" все считаются.

А НАТО в контексте встреч министров обороны в формате "Рамштайн" на саммите может координировать взаимную поддержку и общие оборонительные механизмы, чтобы конкретные страны могли освободить часть вооружения для передачи Украине.