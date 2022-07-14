Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий эксклюзивно для "Телеграфа" оценил текущую обстановку на украинско-белорусской границе

Беларусь начала командно-штабные учения с территориальными войсками Жлобинского района на границе с Украиной. И в очередной раз продлила военные учения на полигонах – по меньшей мере, до 16 июля.

При этом Лукашенко выдает заявления о якобы ракетном ударе Украины по Беларуси, утверждая, что "воевать не хотим". И не скрывает, что поддерживает российскую так называемую "спецоперацию в Украине".

Прошлые российские учения на границе с Украиной 90% считали просто попыткой психологического давления. И на официальный Киев, и на Запад. Мол, нельзя так быстро развернуть группировки для вторжения. Да и не пойдет россия на открытое вторжение. А она пошла. Тренировались-тренировались, гоняли войска туда-сюда – и в итоге таки вторглись в Украину.

И все движения, которые происходят сейчас в Беларуси, все эти таскания войск вдоль украино-белорусской границы тоже в какой-то момент могут обернуться вторжением. Логика определенная в этом есть.

Хоть эти приграничные метания, это показательное бряцанье оружием, возможно, являются тем самым компромиссом, на который пошел путин с лукашенко. Не смог его уломать на вторжение белорусской армии, но договорились, что она будет создавать максимальный "движ" на кордоне, вынуждая Украину держать крупные силы на северном направлении. Не давая перебрасывать их на горячие восточное и южное.

Если совсем всё будет плохо для россиян, если путину нужна будет сильная переговорная позиция, может, лукашенко уже и не "отпетляет" от вторжения белорусской армии в Украину. Но последствия будут катастрофические, прежде всего, для Беларуси. Что признают даже самые прокремлевские деятели. Они не могут отрицать тот факт, что сотни тысяч человек выходили на протесты в Беларуси в 2020 году после псевдовыборов имени лукашенко. А нападение Беларуси на Украину может закончиться еще более масштабными выступлениями – с фатальными последствиями для всего белорусского режима.

У русских не хватит сил подавлять очередные белорусские протесты. Там в самые серьезные моменты выходил приличный процент от населения – сотни тысяч, что немало для 10-миллионной Беларуси. В россии максимум выходили десятки тысяч, что – мизер для 140-миллионной страны.