Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил дальнейший ход военных действий в Украине

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится уже 145 дней. Особенно активно противник атакует позиции украинских военных на Донбассе, на Харьковском направлении.

Не утихают ракетные обстрелы, удары из РСЗО.

Уверен, что вторая половина лета, плюс сентябрь, будут достаточно "горячим" временем в театре боевых действий. россия усиливает натиск на всех направлениях. Оккупанты укрепляются в Херсоне, концентрируют силы в направлении Запорожья, говорят о вероятном штурме Харькова.

Но ключевой задачей для агрессора остается полная оккупация Донбасса. Любой ценой. С любыми потерями и любыми масштабами разрушений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. После этого путин объявит об успешном завершении первой стадии "специальной военной операции". Далее возможны два сценария.

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Первый – кремль начинает переговоры в формате ультиматума по признанию новых границ и грозит в случае отказа большой войной с применением всего вооружения.

Второй – без реальных переговоров звучит невыполнимый ультиматум и после логичного отказа путин объявляет "вторую стадию специальной операции". В ней, скорее всего, уже будет принимать участие Беларусь, которая уже в 12 раз продлила учения на границе с Украиной, активно принимает российских военных в своих военных структурах и явно готовится к агрессии. Российская армия со своей стороны будет наступать на Киев. Других вариантов принудить Украину и Запад к уступкам, у них просто нет.

Но у ВСУ – свое видение ситуации. И не факт, что у путина всё получится с оккупацией Донецкой области. Со своей стороны Украина не скрывает намерений наступления на Юге и освобождения в первую очередь Херсона. Так что конец лета и начало осени будут горячими во всех отношениях…