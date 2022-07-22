Военный эксперт Константин Машовец считает, что украинские защитники не будут массированно контратаковать позиции оккупантов

Я так понимаю… Все продолжают ожидать какого-то мифического "контрнаступления" Сил обороны Украины с мощной артподготовкой по передовым позициям и ближайшим тактическим тылам противника, массированными танковыми атаками и освобождением очередной "Ивановки" или "Киселевки"...?

Так вот, разочарую вас…

Всего этого вы в ближайшее время не увидите…

Никто никуда особо прорываться со стороны ВСУ не будет и даже не планирует… по крайней мере сейчас. А будут УДАРЫ… дальнобойными и высокоточными средствами поражения, на протяжении достаточно длительного времени по целям и объектам в тактическом и оперативно-тактическом тылу врага, а также ведение активной обороны на определенных направлениях и участках.

Судя по всему, украинское военное командование наконец отошло от концепций "советской военной школы" с ее "ударными группировками" и "концентрацией превосходящих сил" на направлениях "главного удара" и пытается реализовать на практике принципы так называемой "войны нового типа".

Этот метод ведения войны не предусматривает массированных атак наземных войск в стиле Первой или Второй мировых войн, связанных с необходимостью нести существенные потери в живой силе и ВВТ. Точнее говоря, предполагает ограниченное наземное наступление на конечном этапе… и основывается на принципе так называемого "постепенного размягчения" группировок войск противника, за счет преимущества в средствах разведки и огневого поражения. Главным смыслом такого принципа является принуждение противника к уходу или капитуляции преимущественно "дистанционным" методом.

Да, вы совершенно верно подумали в этой связи… об оружии, которое нам сейчас передают западные партнеры и союзники. Именно для этой войны "нового типа" она и предназначена и подходит больше всего… так как превосходит по своим ТТХ соответствующие образцы противника.

Поэтому, у кого уже "пригорает" насчет… "когда уже, когда освобдят Херсон" (или другой оккупированный н.п., нужно подставить…), ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую набраться терпения и выдержки… Освободят, но не "прямо сейчас" и "чичас"

Напоминаю, тем у кого уже "терпение лопается" и он склонен видеть вокруг себя только "измену изменскую"… еще господин Кучма смекнул, что Украина — НЕ Россия… Вкладывать свой цвет нации в чернозем в "массированных атаках" на позиции врага, чтобы освободить пару херсонских деревень… мы не будем. Это не наш принцип, это принципы, которыми сейчас руководствуется именно российское военное командование. Захватить любой ценой, и удерживать также, любой ценой…

ВСУ воюют в совершенно иной парадигме и по другим принципам. По крайней мере, пытаются…

Так, учитывая преимущество противника в силах и средствах, а также из-за наличия у него значительных объемов резервов, ВСУ были вынуждены в рамках Стратегической оборонной операции вести активную МОБИЛЬНУЮ, а затем и вполне "классическую" оборону именно на тех принципах, которые навязывали российское командование… Тем более в условиях, когда военно-технических предпосылок для перехода к войне "нового типа" в ВСУ просто не было, а враг существенно преобладал непосредственно украинское войско в средствах ведения войны.

То есть, это были "классический" фронт… массы пехоты и бронетанковой техники + арта, и время от времени… ракетные удары по нашим глубоким тылам. Совершенно не зря генерал Залужный недавно акцентировал внимание нашего общества, а также наших мировых партнеров на географических условиях (относительно протяженности линии фронта, например) ведения ВСУ нынешней войны…

Да, благодаря мужеству и профессиональности нашего войска, врага на сегодняшний день удалось притормозить… Случилось это для нашей страны и народа, очень дорогой ценой… но это вовсе не означает, что ее нужно и дальше повышать, теперь в непродуманном и безграмотном "контрнаступлении" в классическо-русском стиле, как это практикует враг.

Читайте также: Категория Украина В ходе боевых действий в Украине прогнозируют перелом – в МИД рф истерика Россияне чувствуют перелом в войне и все чаще закатывают истерики, западные спецслужбы уверены в победе ВСУ

Тем более если… теперь, образно говоря…

С Запада в Украину "поехали соответствующие стволы и боеприпасы к ним"…

Зачем биться головой в ворота, когда можно "открыть фотрточку" в ней и спокойно зайти во двор без громкого проламывания…?

Думаю, что в ближайшее время… на одном из операционных направлений мы увидим, так сказать… "пилотную серию" будущего украинского, так называемого "контрнаступления". Но я уверен, это не будет серия наспех подготовленных наземных атак и наступлений. Это будет в совершенно ином стиле и методике…

Я знаю в каком…

Но подробно пока, думаю, говорить об этом рано…

Источник — Facebook Константина Машовца.