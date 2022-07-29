Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа":

Сенат США принял резолюцию, в рамках которой призывает Госдепартамент признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине, Грузии, Сирии, а также Чечне, приведших к смерти десятков тысяч человек.

К чему всё это может привести?

Есть такая организация Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Это межправительственная комиссия по финансовому мониторингу. Она борется с легализацией доходов, полученных преступным путем, так и финансированием терроризма.

И если Госдеп США примет решение, что россия – это государство, спонсирующее терроризм (что равно государству-террористу), то все операции с рф, с ее госкомпаниями, попадут под ограничения, под мониторинг FATF.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему россию не спешат признать страной-спонсором терроризма Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко пояснил, что изменится в случае такого признания и причем тут деньги

Это означает, что все мировые банки, финансовые организации, при проведении транзакций с контрагентами должны проверять наличие (или отсутствие) связей с россией или с ее компаниями.

Поэтому признание россии государством-террористом может серьезно ограничить ее экономическую активность.

Сейчас рф обходит санкции, которые на нее наложили за агрессию против Украины, через некоторые соседние государства и государства-партнеры. Это Турция, это Узбекистан. Есть информация об Армении и Казахстане, которые стали цепочкой в обеспечении россии материалами или комплектующими, попавшими под санкционные ограничения. Но при признании рф страной-спонсором терроризма, будут значительно снижены возможности для параллельного импорта.