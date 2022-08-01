Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков поделился соображениями о путях развития ситуации на юге Украины

Даже если московиты действительно погнали в Херсон все, что у них есть в резервах/боеспособное, то это уже достижение от ударов М142 по коммуникациям, умноженное на информационный разгон о предстоящем наступлении Украины. Тогда на востоке Украины попытки московитов фронтально выжимать наши силы нечем будет подпитывать.

Хотя стратегически нам нужно одно успешное наступление с тем, чтобы либо московиты совершили "жест доброй воли", либо вообще в окружение попало хотя бы пару тысяч московитов. Второе вообще будет шикарно. Норм аргумент для всех на Западе — что московию можно побеждать.

Ну и ОК – бросили московиты больше сил. Но проблему, когда их группировка на правом берегу Днепра в Херсонской области завязана на 4 линии коммуникаций через реку, которые под огневым контролем и получили значительный уровень поражения, когда созданы альтернативные уязвимые паромы/понтоны, это не снимает.

Больше войск на слабые коммуникации — это только ухудшение положения дел. Облегчить ситуацию могло бы завоевание огневого доминирования на юге путем выявления/уничтожения соответствующих пусковых в нашем арсенале, но это легче сказать, чем сделать.

Поэтому увидим. Не исключал бы того, что московиты пойдут под давлением, потому что удерживать правый берег Днепра на Херсонщине становится все более проблематично.

Источник: Фейсбук Николая Белескова