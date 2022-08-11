Экономист Ярослав Романчук рассказал, почему Украине не стоит брать пример борьбы с коррупцией у стран ЕС

Коррупция в Европейском Союзе. Четыре ценных урока для Украины

Одна из самых больших претензий к Украине со стороны ЕС и США – коррупция. Мол, она такая большая и опасная, что ни в НАТО ни ногой, ни оружие поставлять до войны Запад не стал, тем более в Евросоюз приглашать.

Никто не спорит, что в Украине есть коррупция. Она есть прямое следствие размера, функционала и места Государства (распорядителей чужого) в экономике. Когда в руках чиновников больше половины ресурсов и активов страны, когда через их руки ежегодно проходит ~45% ВВП, когда экономическая свобода в тисках лицензий, разрешений, сертификатов, квот, регламентов, запретов и других прихотей распорядителей чужого, коррупция неизбежна.

Правда жизни в том, что в странах ЕС этой самой коррупции очень много, а в отдельных странах Евросоюза и НАТО, может, даже больше, чем в Украине. В марте – апреле 2022 г. Eurobarometer провёл опрос "Special Eurobarometer 523", посвящённый коррупции. С такого рода результатами большинство стран ЕС нельзя было бы принимать ни в НАТО, ни в Евросоюз. Нет сомнений, что европейское государство всеобщего интервенционизма в ЕС опутано коррупцией. Сам Евросоюз не справляется с этим явлением. Он породил его своими же действиями, думая, что распорядители чужого в Европе превратятся в ангелов, в честных, благородных, всезнающих субъектов, действующих исключительно во имя "общественного блага". Провал очевиден. Европейский Левиафан через госрасходы, госсобственность, сотни инструментов регулирования, запретов и ограничения породил монстра коррупции. Это мнение поддерживает конституционное большинство граждан стран ЕС.

68% жителей стран ЕС считают, что коррупция в их странах широко распространена. Результаты варьируют от 98% в Греции, на Кипре и в Хорватии до 16% в Дании и 17% в Финляндии.

Коррупция распространена в политических партиях – 58%, среди политиков – 55%, чиновников, которые проводят государственные тендеры – 45%, которые выдают строительные разрешения – 45%.

74% жителей ЕС считают, что в национальных, государственных органах их стран есть коррупция, 72% — что она есть в региональных и локальных.

68% жителей считают, что взятка и использование связей – самый лёгкий способ получить определённые услуги от государства.

77% жителей ЕС считают, что связи между политикой и бизнесом слишком тесные, и они ведут к коррупции. 65% жителей ЕС согласны с тем, что фаворитизм и коррупция мешают развитию конкуренции в экономике.

61% опрошенных заявили, что коррупция – часть бизнес культуры в их стране, а 53% — что единственный способ преуспеть в бизнесе – это иметь политические связи.

24% жителей стран ЕС считают, что коррупция мешает им лично в повседневной жизни. В Хорватии таких 60%, а в Дании – только 5%.

41% респондентов заявили, что коррупции в их стране стало больше, 43% — что она осталась такой же. 69% считают, что в их стране недостаточно борются с коррупцией в высоких эшелонах власти.

Такое состояние дел в ЕС требует извлечения уроков для Украины.

Первый урок: копирование Украиной после войны стандартной налоговой, регуляторной практики в ЕС гарантированно зацементирует коррупцию, перезагрузит украинский олигархат и заблокирует возвращение в страну 5 – 7 млн. украинцев. Они не захотят опять возвращаться в коррупцию. Украина в таком режиме никогда не станет Данией или Швецией. Мы будем примерно, как Хорватия, Болгария или Греция, но с ВВП на душу населения в 5 – 7 раза меньше. Это гарантирует Украине потерю высокопрофессиональных кадров в количестве 3 – 5 млн. человек сверх тех, кто уже за границей.

Второй урок: национальная и брюссельская бюрократия заинтересована в реализации условного государственного плана Маршалла для Украины, потому что помощь под крылом государства гарантирует европейским распорядителям и потребителям чужого гигантские прибыли. Большая часть денег будет освоены им – в партнёрстве с украинскими распорядителями и потребителями чужого. Такой режим помощи исключает превращение Украины в динамичную, конкурентоспособную страну.

Третий урок: Европейский Союз не может научить Украину, как побеждать коррупцию, потому что сам не умеет и не хочет этого делать. Корень коррупции – не в порочной природе предпринимательства, не в аморальных привычках бизнеса, а в режиме неравенства, несправедливости и лженаучного интервенционизма, который распорядители чужого создали для обогащения 3 – 5% населения за счёт остальных 95 – 97%. Политический элитизм, бизнес аристократия – это прямое следствие реализации на практике теории всеобщего государственного интервенционизма.

Четвёртый урок: после победы над нацистской Россией Украина будет козырным тузом. Она получит краткосрочный уникальный шанс создать такую налоговую, регуляторную, институциональную среду, что легко привлечёт в стране триллионы долларов частных инвестиций. Фундамент Украины, как нового Запада – доверие. Доверие между производителями и потребителями – без лицензий, сертификатов, разрешений, запретов и прочих бюрократических заморочек. Доверие – на основе частной собственности. Доверие – на основе частных судов и международного арбитража. Доверие – как основа общественной обороноспособности и национальной конкурентоспособности. Доверие на фундаменте прекрасных исторических традиций страны – воля и свобода. Laissez-faire Україна!

Источник: Facebook-страница Ярослава Романчука