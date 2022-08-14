Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар о том, каким может и должно быть украинское наступление

Британская разведка считает, что до весны особых успехов на полях российско-украинской войны не будет ни у одной из противоборствующих сторон. Почему она может ошибаться.

Глава британской разведки Джим Хокенхалл заявил, что не ожидает в ближайшие месяцы "решающего сдвига на юге". С одной стороны, британцы еще за полгода до полномасштабной войны имели детальные путинские планы вторжения в Украину и даже публиковали их, а с другой они, как разведки других стран, очень пессимистично оценивали потенциал ВСУ по обороне страны и сейчас признали свою ошибку.

Вполне возможно, что и сейчас британское МО (и не только они) недооценивают ВСУ. Украинская армия действительно пока не способна освобождать свои территории масштабными наступлениями, и об этом уже говорили спикеры и из ОП, и из Минобороны Украины. Традиционное с военной точки зрения контрнаступление привело бы к огромным потерям со стороны ВСУ, а также подвергло бы опасности и население Херсонской области. А этого допустить не могут.

Тактика деоккупации другая и она уже претворяется в жизнь ВСУ. А именно:

14 августа снова нанесли удары по Антоновскому мосту; он непригоден для транспортировки техники оккупантов;

"устали" также Каховский и железнодорожный мосты. Постепенно рашисты теряют возможность получать подкрепление;

российское командование уже убежало на левый берег Днепра;

таким "нехитрым Макаром" оккупанты в Херсонской области могут быть окружены, отрезаны не только от поставок вооружения, но и от путей отступления. Если вместе с этим удастся окончательно разбить их склады и значительно ослабить личный состав, российская группировка потерпит поражение и без масштабных артиллерийских боев.

Судя по заявлениям и действиям ВСУ, деоккупация будет происходить следующим путем (и она уже началась):

Шаг №1 : обрезать и дезориентировать. Для этого следует уничтожить все пути передвижения тяжелой техники и уничтожить пункты командования. И уже есть успехи;

Шаг №2: уничтожить склады боеприпасов и места концентрации живой силы оккупантов. Без возможности полноценного пополнения это приведет к быстрому истощению группировки;

Шаг №3 : постепенно наращивать давление и без спешки освобождать один за другим населенные пункты Херсонщины. И уже освобождены по меньшей мере 46 населенных пунктов (данные ХОВА по состоянию на начало августа);

Шаг №4 : окончательно окружить оккупантов на Херсонщине, заставить их сдаться в плен или отступать без возможности эвакуировать военную технику.

Конечно, точные планы по срокам и направлениям наступления ни ВСУ, ни политическое руководство государства не разглашают. Но главное, что стоит учитывать: задача ВСУ — это не сжечь оккупантов вместе с городами, украинские военные пытаются проводить контрнаступление максимально осторожно и без значительных рисков для украинцев на Херсонщине.

Поэтому учитываем заявления зарубежных разведок, но не спешим делать выводы.