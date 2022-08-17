Руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак объяснил, что не так в заявлениях Зеленского

Впервые с начала войны позволю себе критику в сторону президента Зеленского.

Сегодня он заявил, что если бы власти предупредили украинцев о возможном вторжении еще в октябре, нас бы захватили за три дня. Этот тезис не выдерживает никакой критики.

Во-первых, это означает, что команда президента вводила общество в заблуждение в течение 5 месяцев, обещая майские шашлыки и называя западные разведки провокаторами.

Во-вторых, я допускаю, что Владимир Александрович до сих пор думает, что наступление остановило только он и та не разбежавшаяся часть его команды.

Но это не так.

Ибо даже западные разведки были удивлены мужеством и самопожертвованием рядовых украинцев, которые с первых дней войны пошли защищать свои села и города. Эти люди могли быть более подготовлены, так же как волонтеры, местные власти, люди, отвечающие за гражданскую и военную инфраструктуру. Я уже не говорю о военных. Потому что я ни разу не слышал, что, начиная с октября, мы увеличивали закупки бронежилетов, касок, аптечек и, собственно, оружия. Так же я не слышал, что в октябре, когда можно было корректировать оборонный бюджет, выросли расходы на армию, а не на строительство дорог. И что в этот период был увеличен оборонный заказ.

Поэтому это странное заявление – выстрел Зеленского себе в ногу.

Гораздо проще было бы признать, что до последнего не было веры в то, что путин нападет.

Ошибки нужно все же научиться признавать, а не пытаться найти оправдание. В нынешней ситуации это было бы не просто по-взрослому, но и честно.

Только в авторитарных государствах власти не разговаривают с народом, а из месяца в месяц вешают ему лапшу на уши. Поэтому даже не нужно пытаться походить на россию или Северную Корею.