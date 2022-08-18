Блогер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал о возможностях спутника, который приобрели украинцы через Фонд Притулы

Немного про наш новый спутник

Украина уже получила его в свое полное распоряжение. Разрешение снимков со спутника — это до 25 сантиметров на пиксель. Например, знаменитые снимки от Maxar, это 50 или 30 сантиметров на пиксель. Это позволяет наблюдать театр военных действий на тактическом и оперативных уровнях днем и ночью, в любую погоду.

Для сравнения, недавно запущенный иранский спутник, построенный в РФ, по разным данным имеет от 1,1 до 2,5 метров на пиксель. По самым оптимистичным прогнозам, возможно до 70 сантиметров на пиксель. Это позволяет наблюдать театр военных действий только на оперативном и стратегических уровнях и не при любой погоде.

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Маленький блиц-ликбез:

Тактический уровень в военном деле — это наименьший уровень — непосредственно поле боя.

Стратегический уровень в военном деле — это наивысший уровень, он охватывает общенациональные масштабы.

Оперативный уровень войны — это связующее звено между тактическим и стратегическим уровнем.

Фото: Крымский мост с нашего нового спутника. Оригинальный снимок можно увеличить вплоть до того, что вы увидите отдельные машины и конкретных людей.

Фото Кримского моста со спутника

Качество изображений со спутника в зависимости от разрешения снимка