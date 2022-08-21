Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа":

Чем ближе День Независимости, отмечаемый в Украине 24 августа, тем больше всякого рода мрачных прогнозов касательно того, как россияне могут испортить нам праздник.

Киев, где запланировали ряд мероприятий, предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Впрочем, как и другие города.

Безусловно, усилятся ракетные обстрелы. Учитывая это, украинские власти идут на превентивные меры. Увеличивают время комендантского часа, постараются обойтись без массовых мероприятий.

Между тем, противником готовится несколько информационно-психологических операций с целью создания внутреннего конфликта и дискредитации Украины на международной арене.

Одна из таких операций уже анонсирована. Оккупанты сообщили, что именно 24 августа в Мариуполе, в здании филармонии, на сцене которой установили клетки, планируется проведения так называемого "трибунала" над пленными "азовцами". Кроме этой информационной составляющей с целью дискредитации полка "Азов" и высшего военно-политического руководства Украины, россиянами готовится и кровавый сценарий. Речь о возможном нанесении ракетного удара по помещению, в котором будет проходить судилище. Либо подрыве данного помещения.

Оба варианта разрабатываются российскими спецслужбами. Общественная инициатива "Права Справа" уже обнародовала этот сценарий с целью срыва готовящихся провокаций. Подготовку подобного рода операций россиянами подтвердило и украинское Главное управление разведки.

У данной спецоперации противника несколько целей. Одна из них – дискредитация Украины на международной арене. Нас попытаются обвинить в нанесении ударов по неизбирательным целям, надеясь заблокировать поставки ВСУ высокоточного оружия. Вторая цель – внести раскол в украинское общество по линии центр принятия решений (Офис президента) – полк "Азов". Мы еще не отошли от шока после варварского уничтожения "азовцев" и других украинских военнопленных в Еленовке.

А теперь подобное хотят совершить в Мариуполе. Это точно породит расколы в украинском обществе, что противнику на руку.

Хорошо, что наши спецслужбы уже отреагировали. Сценарий стал достоянием общественности. А при таком раскладе россиянам будет крайне сложно реализовать его – и остаться вне подозрений.

Если говорить о приятных сюрпризах с украинской стороны, то думаю, на будущей – праздничной для нас – неделе (кроме Дня независимости – 24 августа, мы ведь отмечаем еще и День государственного флага – 23 августа) увеличится число случаев неаккуратного обращения с огнем, нарушений техники безопасности со стороны противника, что приведет к новым взрывам на складах (с топливом и вооружениями), аэродромах и так далее. И это будет для нас лучшим праздничным салютом-фейерверком.