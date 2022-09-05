Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа":

Бывший президент рф дмитрий медведев, являющийся сейчас замсекретаря Совета безопасности россии, выдал очередное резонансное заявление. Он обвинил коллективный Запад в попытке спровоцировать распад российской федерации. И акцентировал, что такие попытки могут привести даже к "концу света".

Важно понимать, что в россии на сегодняшний день много говорят о предстоящем "транзите власти" и поиске преемника для владимира путина. Экс-президент дмитрий медведев, похоже, тоже надеется занять свое место в этом процессе, примкнув к лагерю "ястребов". По его мнению, это является для него перспективным. Отсюда и все его громкие заявления, касающиеся "судного дня".

Цена этим заявлениям известна. медведев обещал "судный день" в случае удара по Крыму. Удар был и не один, а грозное предупреждение о "судном дне" Медведеву пришлось тихонько удалить. Вряд ли к этой политической фигуре, которую подозревают в чрезмерном увлечении спиртным, всерьез относятся даже в россии.