Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар рассказал о внутреннем конфликте представителей спецслужб в России

Собрал для вас главное о межусобной "специальной военной операции" между российскими "силовиками".

Условно российских силовиков можно разделить на "чекистов" (ФСБ) и "военных" (в первую очередь ГРУ и Минобороны РФ). Противостояние между ними зародилось еще в начале 2000-х.

Сейчас — настоящий апогей "войны силовиков РФ":

именно из-за конфликта ФСБ и ГРУ провалилось "объединение" т.н. "ДНР" и "ЛНР". Дело в том, что "ЛНР" контролирует ГРУ, а "ДНР" — ФСБ. И никто из них не готов терять власть;

убийства "командиров" т.н. "республик" в 2015-2018 годах — часть войны между ГРУ и ФСБ;

позицию "военных" усилил когда-то близкий к Путину Шойгу. И тем самым еще больше спровоцировал сопротивление со стороны ФСБ;

именно ФСБ "раскрутили" историю с неудачным отравлением "Новичком" сотрудниками ГРУ Скрипача в Солсбери в 2018-м;

Путин разочаровался в ГРУ после американских выборов. Он надеялся на победу республиканцев, а к власти пришли демократы во главе с Байденом;

Шойгу надеялся стать "преемником" Путина, тот даже был готов к такому сценарию (понятно, что речь идет о будущем). И перед тем, как идти на покой, он собирался решить "вопрос Украины". Но в результате попал в разрушительную ловушку;

ФСБ стремится к поражению Шойгу, потому что приход его к власти — окончательный проигрыш "чекистов";

Гиркин – креатура ФСБ. Сейчас он активно критикует МО РФ и лично Шойгу. И в первую очередь это выгодно ФСБ.

Что интересно, ФСБ при этом стремится сохранить намеки на "открытость" РФ. Им не интересно жить в огражденном забором болоте. В то время как Шойгу с Путиным как авторы плана оккупации Украины, де-факто возвращают железный забор. И теперь, если кто-то может организовать мятеж элит в России, то это именно ФСБ.

Чем слабее Путин и чем очевиднее амбиции Шойгу, тем больше шансов на переворот в Кремле.

О том, кто и как формировал "силовиков" в РФ и помог Путину организовать войну против Украины, вскоре читайте.

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