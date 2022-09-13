Один из основателей "Демократичної сокири" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко объяснил от какого мифа надо избавиться украинцам

Есть один опасный миф в умах многих украинцев. Формулируется он примерно так: надо выбросить россиян за границу, и война закончится. Мы отбились, йуху, победа и шампанское.

Это полная фигня. И фигня опасна.

Наглядный пример. Вчера российские войска были отброшены за границу почти по всей территории Харьковской области. То есть, произошло примерно то же, о чем мечтают украинцы – выход на границы 1991 года – только в миниатюре.

Спасло ли это Харьковскую область от ракетного удара? Перестали ли в Харьковской области гибнуть люди?

Нет. Не спасло и не перестали. Потому что Россия устроила обстрел из Каспийского моря, очень далеко от наших границ.

И выход на все границы Украины тоже не прекратит войну и не принесет нам мир. Как минимум, пока в России остаются ракеты. Граница – это, по большому счету, только линия на карте. Это то, о чем когда-то договорился словами на бумаге. Социальный конструкт.

Ни одна граница сама по себе никого не защитит. Защищают пограничники, ПВО и ВСУ.

Россия, проиграв войну на нашей территории, не остановится. Она уже – еще не проиграв окончательно – перешла к последней стратегии слабых: терроризму. Обстрел ТЭЦ – это открытый террористический акт, потому что обстрел ТЭЦ не сможет остановить наступление ВСУ.

И нам всем следует понимать, что Россия продолжит террористические действия. Даже когда мы выбросим их и из Херсона, и из Донбасса, и из Запорожской области и Крыма. Особенно тогда.

И наша стратегия должна быть простой.

1. Перевооружение украинской армии с акцентом на ракетное вооружение. На каждую ракету в Харьковскую область должны лететь две в Московскую или Курск. Два глаза за глаз. С ними работает только так.

2. Курс на полное ликвидирование российской государственности, на разоружение остатков российской федерации и демилитаризацию.

3. Публичный суд над всеми, кто отдавал преступные приказы, совершал военные преступления и совершал акты терроризма на территории Украины, включая вчерашнюю ракетную атаку.

4. Отказ от мифов в уме. Это важно.

Мы имеем дело со страной-террористом. А от терроризма не защищают границы.

Террористов уничтожают. Точка.