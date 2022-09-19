Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" проанализировал, как провалы рф в Украине отразились и на других стратегических направлениях

Происходящее на Южном Кавказе, очередное обострение между Арменией и Азербайджаном, которое мы наблюдали на прошлой неделе, имеет прямую связь с событиями в Украине. А именно – россия пыталась утверждать свое влияние на постсоветском пространстве, в том числе и с помощью военной силы.

Однако провал на украинском фронте показал, что российская армия не так сильна, как это казалось ранее. Военное ослабление рф из-за неудач в Украине привело и к ослаблению ее влияния и на Южном Кавказе, куда уже активно заходят новые игроки. Прежде всего, это Турция.

Пользуясь поддержкой Турции, Азербайджан пытается решить все свои территориальные вопросы с Арменией, которая, в свою очередь, уже не может рассчитывать на помощь россии. Банально для этого у Кремля нет ни сил, ни политического влияния. Стоит прогнозировать дальнейшее отступление россии из кавказского региона.