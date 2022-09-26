Волонтер и основательница одноименного фонда Диана Макарова дала ряд ответов на самые частые вопросы, связанные с войной, получаемой от украинцев

Есть ряд вопросов, которые передо мной задают в привате и разговорах. Давайте отвечу, чтобы уже дважды не вставать. И потом буду просто бросать ссылку в разговоре…

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Источник: Фейсбук-страница Дианы Макаровой.