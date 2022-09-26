Будет ли хуже? Будет так горько, что мы взвоем. Будет ли победа? Без сомнений - Диана Макарова
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Волонтер и основательница одноименного фонда Диана Макарова дала ряд ответов на самые частые вопросы, связанные с войной, получаемой от украинцев
Есть ряд вопросов, которые передо мной задают в привате и разговорах. Давайте отвечу, чтобы уже дважды не вставать. И потом буду просто бросать ссылку в разговоре…
Далее читайте на языке оригинала — ТУТ.
Источник: Фейсбук-страница Дианы Макаровой.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала