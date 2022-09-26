Советник министра обороны Украины Алексей Копытько пояснил, чем выгоден Кремлю теракт в школе Ижевска и где в этой ситуации была ФСБ

Расстрел детей в Ижевске случился удивительно вовремя для Кремля.

Вообще вся история "колумбайнов" в России выглядит как управляемый властями процесс, как своего рода эрзац — замена подрыва домов.

Сам "колумбайн" произошёл 20 апреля 1999 года. Но лавины последователей не образовалось.

В СССР/России и других странах единичные трагедии в школах случались и до колумбайна, и после. Но с 2018 года в РФ что-то прям прорвало. В 2017 г. случилось нападение-подражание в Инватеевке (Московская область). А потом словно кто-то опробовал технологию и поставил на поток. Инциденты стали регулярными.

2018 г. – Пермь (январь), Улан-Удэ (январь), Стерлитамак (Башкортостан, апрель). В октябре случился инцидент в Керчи – исключительно как часть российской повестки и практики.

2019 г. – Вольск (Саратовская область, май), Благовещенск (Амурская область, ноябрь).

2020 г. – условная пауза.

2021 г. – Казань (май), Пермь (сентябрь), Серпухов (Московская область – взрыв в монастыре, декабрь).

В РФ эти инциденты пропаганда в один-два хода выводила на "украинских нацистов", которые либо прямо участвовали, либо вдохновляли.

Путин использовал инциденты в школах как способ для наезда на неподконтрольные РФ социальные сети с целью понудить их владельцев работать по российским правилам.

Расстрел в Ижевске, который уже разгоняется как полная калька и подражание "колумбайну", станет ещё одним примером тлетворного влияния запада. От которого нужно защититься.

Увидев, что инструментов для внутренней консолидации населения не хватает, Кремль начал приносить в жертву российских детей.

Что может быть интересно.

Это мы задаём логичный вопрос – а где же хвалёное ФСБ, которое бросает в тюрьмы за лайки и репосты? Почему оно не способно предотвратить эти трагедии?

В России такие вопросы ранее задавал узкий круг ограниченных людей. Но сейчас в эмоциональном плане ситуация непростая. В воздухе висит вопрос о виновниках всего этого ужаса с войной.

Либо армия, либо спецслужбы.

После инцидентов в Крыму, которые устроили "диверсанты", часть рунета организованно задумалась – а куда смотрит гэбня?

Другая часть начала не менее организованно рассказывать, как это сложно – выявить одинокого диверсанта в Крыму, который был в "спящем" режиме 8 лет!

Думаю, и сейчас найдутся интересанты в самой России, которые помогут сфокусироваться на неэффективности гэбистов.

Болеем за обе команды.

Источник: Telegram-канал Алексея Копытько