Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил особенности операции разведки по уничтожению российских вертолетов и почему это стало важным успехом

Одна из лучших диверсионных операций ГУР МО во время войны. Россияне подтвердили уничтожение двух вертолетов на авиабазе в Пскове. Главное управление разведки Минобороны Украины вчера заявило о подрыве в ночь с 30 на 31 октября двух боевых вертолетов Ка-52 в Пскове, но видео или фото с места событий не было. И вот сейчас российская пропаганда вынуждена признать — вертолеты уничтожены. Расстояние 600 км от Украины, но диверсанты прошли на территорию особо важной военной базы, незамеченными прошли на стоянку вертолетов, установили четыре взрывных устройства, то есть потратили некоторое время, установили таймер и также незаметно покинули территорию авиабазы. Российские спецслужбы не смогли их заметить.

Кирилл Буданов, можно сказать, закрыл гештальт. Напомню, группа Буданова в 2016 году проникла в Крым с целью осуществить диверсию на базе полка вертолетов под Джанкоем, но группа была разоблачена ФСБ и была вынуждена прорваться в Украину с боем, уничтожив командира российского спецназа.

Но прошло шесть лет, и ГУР все же уничтожил российские боевые вертолеты прямо на базе. Каждый вертолет Ка-52 стоит 16 миллионов долларов, но вопрос даже не в цене, у России нет технологических возможностей восстанавливать потери своей авиации, быстро восстановить такие потери россияне не смогут.

Блестящий успех украинской разведки и болезненное поражение России.