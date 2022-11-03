Средняя разница в зарплате между женщинами и мужчинами составляет около 20%.

"Светик, ну зачем так резко, ты же девочка", "Светлана, возьми себе еще 115-й проект, ты же женщина, а женщины – многозадачные", "Нет, на это совещание мы соберемся мужским кругом, вас еще на свете не было, когда мы начинали это обсуждать, да и не женское это дело" — эти еще сотни других "точек дифференциации", уверена, каждая женщина-менеджер встречала в своей жизни.

Не важно, насколько ты крутой профессионал, сколько у тебя наград, успешных проектов, сотрудников и дипломов, если ты девочка, то ты девочка. И это хорошо. Я не разделяю многие идеи феминизма и считаю, что мы разные, и быть девочкой круто. И есть много вещей, которые позволяют нам легче и быстрее добиваться успеха. И когда ты успешна, то кажется, что нет никакого неравенства, нет никаких "подколов" на совещаниях с мужчинами, нет дискриминации — ни финансовой, ни бытовой. Но тут тебе попадается книга, и ты узнаешь, что в мире:

* только 8% женщин – СЕО,

* только 20 женщин – главы государств,

* 20,3% избранных парламентариев в мире – женщины,

* Средняя разница в зарплате между женщинами и мужчинами составляет около 20%.

Можно, конечно, все объяснить глобальной несправедливостью, исторической памятью, генетикой, нейро чем-то там и чем угодно, но, оказывается, мы сами совершаем ошибки (в книге их 133), приводящие к такой расстановке вещей.

1. Предполагать, что правила одни для всех

Хотелось бы, но нет. Давайте подумаем, сколько раз мы слышали, что женщину называли стервой, тогда как мужчину – лидером/напористым/инициативным, даже если они демонстрировали одинаковую модель поведения. Сколько бы мы ни придумывали для себя, что правила игры для всех одинаковы, – нет. И если вы будете вести себя, как мужчина, это не принесет вам удивительного успеха. Если кролик думает, что он волк и влезает в драку с волками, его съедят. Остальное – сказки.

2. Многозадачность

Биологически, из-за того, как работает мозг, женщины лучше справляются с множеством задач, чем мужчины. Но только потому, что вы можете еще не означает, что вы должны. Также доказано, что чем больше задач вы делаете параллельно, тем менее вы эффективны в каждой отдельно взятой задаче. Кроме того, мультизадачность приводит к стрессу, который, в свою очередь, приводит к ухудшению памяти, тревожности и депрессиям.

3. Надобность нравиться

В каждой из нас живет маленькая девочка, которой нужно нравиться. И ничего плохого в этом нет. Плохо, когда такое желание становится преградой для взрослой рациональной женщины. Когда вы не отказываете, чтобы не обидеть, тратите пустое время, чтобы казаться милой, совершаете чужую работу, чтобы понравиться и так далее. Уметь нравиться – важна компетенция и для мужчин, и для женщин, без этого успеха не достичь. Просто одного этого недостаточно.

4. Много работать и думать, что этого достаточно

Иногда говорят, что женщина должна работать вдвое больше, чтобы добиться половины успеха мужчины. Поэтому женщины перестают есть, спать, думать о себе и живут работой. Но по факту повышают и продвигают не тех, кто демонстрирует большее трудолюбие, а тех, кто демонстрирует уверенность, лояльность, командность и характер. Работать многое нужно, но этого мало.

5. Ждать, что вам просто так дадут то, чего вы хотите и заслужили

Никто ничего вам не должен и не даст, если вы не укажете, что это для вас важно. Женщины, в отличие от мужчин, почти всегда испытывают вину и неудобство, когда просят о повышении зарплаты. Поэтому если вам не дали заслуженный бонус, или не предлагают занять позицию, которой вы заслуживаете, прежде чем винить себя и страдать, попробуйте озвучить свою позицию.

6. Боязнь кого-то оскорбить

Хорошие девочки уверены, что, когда они вводят изменения, другим может быть больно и неудобно, их могут считать эгоистками и карьеристками. Потому что если кто хочет перемен, есть другой, для которого status quo и так хорошо работает. Успешные женщины воспринимают сопротивление и несогласие как неизбежную часть отношений.

7. Не задавать вопросов, чтобы не показаться глупой

Задавать умеренное (важно не перегнуть) количество вопросов – признак уверенности в себе и желание сделать работу хорошо, а отнюдь не глупости. Если собеседник заставляет вас чувствовать себя бессмысленно из-за вопросов, которые вы задаете, — примите, это его проблема, а не ваша. Если не помогает — спросите, почему он так себя ведет.

8. Вера в баланс "работа — личная жизнь"

Если вы разделяете эти понятия, забудьте о балансе. Придется чем-нибудь жертвовать, чем выбирать вам. Если работа – часть жизни, тогда другое дело, только не нужно самообманов, иначе вы закончите чувство вины и неудовлетворенности по всем направлениям.

9. Слишком много/мало информации

Мы живем в то время, когда, если хочешь быть успешным, нельзя позволить себе не быть онлайн. В то же время нужно быть очень внимательным и стараться давать только информацию, которая работает на вас. Например, если вы работаете в офисе со строгими правилами, то фото в купальнике, с алкоголем и с вечеринок – не самое лучшее дополнение к вашему профайлу.