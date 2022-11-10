Ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий ответил на самые популярные вопросы украинцев, которые заполонили сеть после заявлении о выходе россиян с правого берега Днепра на Херсонщине

ХЕРСОНСКИЕ ТЕЗИСЫ

Итак, мои котики и зайчики, по-горячему некоторые комменты не столько к событиям на Херсонщине, сколько к их обсуждению тыловыми мудрецами в сети.

1. Забавный тезис отдельных "икспердов", что на самом деле никто из Херсона не выходит, а то все ИПСО, целью которой является заманить ВСУ в ловушку, можно сразу запихивать этим икспердам в то место, которым они икспердят, демонстрируя, что войну видели только по "ящику".

Кто действительно считает, что ВСУ планируют операции на основании сюжетов в руссмедиа? И что когда какой-то населенный пункт (не то что областной центр, а даже маленькая деревня) объявляют свободным от оккупантов, ВСУ радостно бросаются туда, без предварительной разведки? Притом если мы не о селе, а хотя бы о городке, то разведка будет включать и спутниковые данные от союзников, и работу "птичек" аэроразведки, и, конечно, как финальную фазу вылазку разведгрупп на место.

И вот только после их подтверждения туда будут заходить колонны техники и машины с бойцами, которые мы потом увидим на телеэкранах в новостях. Так что всерьез представить себе "заманивание ВСУ в ловушку" путем видео суровикина и шойгу могут только люди уровня шойгу, даже не суровикина.

Точно ли оккупанты отходят на левый берег?

Или уже 100% что оккупанты отходят на левый берег? Ну, как ученый должен признать: 100% будет когда уже выйдут. Сугубо теоретически решение кремля еще может смениться противоположным.

Мы последние пару недель наблюдали признаки "качелей", когда с одной стороны уже велась подготовка к отступлению, а с другой – с левого берега перекидывали все новых и новых "мобиков".

Похоже, что все это время шла борьба между точкой зрения "снизу" – от российских военных и местных коллаборантов, которые видели безнадежность содержания правобережного плацдарма, и просили дать им разрешение отступить – и позицией "сверху", из кремля, где понимали политические последствия потери Херсона и пытались дать войскам современный аналог сталинского приказа "ни шагу назад".

Технически из Херсона можно сделать современный аналог Сталинграда, и буквально еще сегодня утром я считал, что именно так и попытаются поступить наши оппоненты. Но похоже "второй армии мира" очень далеко до РККА, и Сталинград отменяется.

Похоже, что генералы сумели убедить путина дать им разрешение забраться на левый берег живыми и сохранить ресурсы для других участков фронта. путин еще вполне может изменить свое решение и оставить правобережную группировку героически умирать под Химарсами, но все же 99% решения об отступлении все-таки окончательно.

По крайней мере, далеко не из одного из ключевых пунктов Херсонщины я уже получил прямые подтверждения отступления оккупантов. Остается сам город, пока набитый оккупантами и окруженный линией окопов и блиндажей, и сугубо теоретически все может измениться, но – вряд ли.

Будет ли месть от оккупантов за Херсон?

Ждать ли нам "отмщение за Херсон" в виде очередного ракетного салюта по нашей тыловой инфраструктуре? Заплатим ли мы за празднование освобождения правого берега Днепра продолжительным блекаутом в столице и по всей стране?

Такой вариант вполне возможен. Более того – независимо от Херсона, рф продолжит валить ракетами нашу энергосистему и попытается обеспечить нам полный блекаут, как только технически сможет это сделать.

Пока их сдерживает нехватка ракет, а не любые другие соображения. А как только иранские аятоллы доставят на россию партию их нелицензионных "почти Искандеров" и пополнение армии самодельных, но эффективных за счет дешевизны и количества, "мопедов" – понедельники рокет-шоу возобновятся, и Херсон здесь не виноват.

Перспектива осенне-зимних блекаутов остается не просто вероятной, но почти гарантированной, и к этому просто нужно тщательно готовиться. Мы способны не только выжить во время этих блекаутов, но даже при свечах или фонариках достойно отпраздновать освобождение Херсона, когда оно наконец-то станет свершившимся фактом.

Ну а если кто-то все же связывает будущие "салюты" с местью за Херсон – камон, если бы это от меня зависело, я бы легко променял целую зиму сплошного блекаута в тылу хотя бы на одну жизнь нашего бойца, которая сохранится за счет взятия города без боя.

Штурм большого города – это огромные потери, потери наших лучших ребят, так что если из Херсона действительно удалось выдавить кафиров без штурма – эту радость не перекроет ни один блекаут и другие бытовые проблемы.

Да и, наконец, все наши неудобства от "кошмара" врагами нашего тыла не идут по сравнению с тем, что пережили херсонцы под оккупацией. Так что ракеты ракетами, а если (когда) наши зайдут в город – это стоит карнавала, даже если в темноте. Не Щекавица конечно, но тоже неплохо.

"Зрады" нет?

Так что, совсем нигде не искать "зраду", а просто искренне постить арбузы? Не совсем так. Во-первых, подождем с арбузами до завершения деоккупации города (хотя думаю, это действительно вопрос дней, и по сути все уже решено). А во-вторых – "зрада" еще вполне может готовиться. Только вот не в самом Херсоне. И даже на этот раз не на Банковой, хоть может этим я кого-то разочарую.

Здесь недавно в Киев приносило некоего Джейка Салливана сторонника "сдерживания и изнурения" россии вместо ее полного разгрома. И прилетал он не просто так, а именно, чтобы "смягчить позицию Киева относительно возможностей переговоров с путиным". А в западные медиа кто-то вбросил тезис, что "вот после потери Херсона рашка таки станет готовой к предметным переговорам, и нужно будет только заставить Киев на эти переговоры пойти".

Ничего не напоминает? Весеннее отступление оккупантов из-под Киева также было обусловлено с одной стороны их неприемлемо высокими потерями и угрозой полного разгрома северной группировки, но с другой стороны – надеждами на переговоры в Стамбуле. Тогда Киев еще сам был готов к очень серьезным уступкам агрессору, и угроза "зрады" была очень серьезной. К счастью, москва как всегда "забыковала" и потребовала совершенно невозможного (сказку их же классика о золотой рыбке в кремле явно не читали), и все дальше пошло как пошло.

Пока с позицией Киева все хорошо, война давно уже научила наших руководителей правильно понимать россию и трезво оценивать перспективы переговоров с кремлем. Однако есть "нюанс": поскольку все отведенные нам 8 (ну или 30 – как считать) лет упорно не готовились к этой войне, сейчас мы полностью зависим от союзников в поставке оружия, техники и боеприпасов. В случае победы "взгляда Салливана" в Вашингтоне нам легко могут перекрыть кран военной помощи и таким образом принудить к мирным переговорам с агрессором, который при условии продолжения снабжения оружием и БК просто обречен на позорное и болезненное поражение уже в довольно близкой перспективе.

Парадокс, но как блестящая победа под Харьковом разблокировала нам очередную большую порцию поставок западного "железа", так же победа на Херсонщине может повлечь за собой новый виток давления на нас со стороны западных "миротворцев".

Следует быть готовым выдержать это давление. Надо на всех уровнях – от президента страны до простого ФБ-юзера как в Украине, так и (особенно) в эмиграции – объяснять всем западным гражданам, к которым только есть доступ, почему давать путину перемирие означает лишь увеличить войну и приумножить ее жертвы, почему кратчайший путь к миру это не переговоры, а предоставление нам оружия для решительной победы, почему зло не должно быть вознаграждено, пусть даже частично, а должно быть демонстративно показательно наказано, и только в таком случае мир сможет дальше жить в мире и покое, стоящем на карте и какой будет цена для всего человечества в случае хотя бы частичной победы путина – кратко, все то, что абсолютно очевидно для нас, украинцев, но до сих пор разделяется далеко не всеми на Западе.

Впрочем, несмотря на надежду всех возможных салливанов, далеко не факт, что рашка даже после потери Херсона будет готова хотя бы говорить о полном выводе войск без каких-либо дополнительных условий. Скорее всего, при любой попытке переговоров мы снова увидим привычную московскую наглость и совершенно нереальные требования, обнуляющие всякие попытки принудить нас к выгодному кремлю компромиссному миру. Москва еще ни разу не подвела в подобных ожиданиях. Но на рашку надейся, а самим бдительность лучше не терять

Но что бы там и как, кажется, мы наблюдаем очередную очень знаковую победу Украины в этой войне, по меньшей мере такого же масштаба как предыдущие "чудеса" под Киевом и Харьковом.

Держим кулаки, волонтёрим и донатим с двойной силой, и скоро все будет Украина!

Источник: пост Евгения Дикого в Facebook.