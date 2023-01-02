Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин назвал три главных отличия новой украинской армии

Вооруженные силы Украины до 24 февраля 2022 года и Вооруженные силы Украины конца 2022 года — это две совершенно разных армии. Дело даже не в новом западном вооружении, хотя о нем еще будет сказано, а в том, как изменился внутренний стержень украинского войска, в понимании своего предназначения и связи со всем народом.

Обычно такое состояние называется народной армией – или, как говорят в Израиле: "Народ формирует армию, а армия формирует народ".

До полномасштабного вторжения ВСУ находились восемь лет в состоянии ограниченной войны с Россией на востоке Украины. За эти восемь лет ограниченной войны сотни тысяч украинских защитников прошли через фронт или как минимум через службу в армии. Это создало колоссальный резерв людей с боевым опытом, мотивацией, пониманием и готовностью к тому, что ограниченная война перерастет в нечто большее и масштабное.

Именно эти люди стали главным стержнем мобилизации, объявленной в феврале уходящего года, и сегодня все Силы обороны Украины насчитывают уже под миллион человек.

Это первое и важнейшее отличие. Если ВСУ когда-то была типичной армией нашего времени, то есть просто силовым инструментом государства, и насчитывала всего несколько сотен тысяч служащих, то сегодня это — большое народное войско общенационального уровня. Добавьте к этому миллиону еще общенародное волонтерское движение – вы получите масштабы по-настоящему военной организации, невиданные в Европе вот уже со времен Второй мировой войны.

Второе важное отличие – понимание своего предназначения. Если ВСУ в редакции "до 24 февраля" не могли похвастаться какой-то более серьезной миссией, чем сдерживание врага на востоке Украины, то сегодня есть четкий перечень целей: это защита граждан Украины, разгром ВС РФ и возвращение Украины к границам 1991 года. Воистину, украинская армия, как это было и предписано классиками государственности прошлого – гарант защиты суверенитета украинского государства и живущего в этом государстве народа.

После этих двух факторов – человека (а человек — это самое важное в армии) и понимании миссии этого человека – теперь можно упомянуть и про вооружение ВСУ.

ВСУ на начало полномасштабного российского вторжения опирались как правило на советские образцы техники. Да, было некоторое количество как вездеходов HMMWV, так и образцов западного стрелкового оружия, но это все была капля в море советского наследия. Даже украинские разработки – и те опирались на советское прошлое: например, прекрасно показавшая себя в боях ПТРК "Стугна-П".

Теперь же 2023 год ВСУ встретили с большим перечнем не просто западных моделей вооружений, но их новейших образцов в том числе. Западный подход к созданию оружия кардинально отличается от советского (а сегодня – российского) подхода. Это ставка на качество, человеческий фактор (военная эргономика, например), точность систем и многое другое. Со старым советским оружием невозможно реализовать многие концепты западного военного искусства – такие, как децентрализация командования, автономия командиров, быстрое закрытие циклов (время от обнаружения цели и до ее ликвидации) и синергия разных родов войск в едином сетевом военном механизме.

Это и есть третий фактор кардинального прогрессивного роста ВСУ за этот год. Западные образцы техники — это не штучные экземпляры, а массовое качественное усиление украинской армии. Взять хотя бы всевозможные бронированные машины (всех мастей и моделей), их передано уже более 2000 штук. Это колоссальная помощь. А ведь еще сотни единиц артиллерии, ЗРК (лучших в своем классе) и других образцов – вплоть до легкого стрелкового.

Украинская армия обрела себя в трех измерениях – измерении человека, миссии и качества оружия. Да, проблем еще очень много. Сложен и дальнейший переход в том числе на западные танки и авиацию. Это тернистый путь, но главное то, что ВСУ уже на этом пути, а назад дороги нет – только вперед – к умножению всех своих мощностей, возможностей и эффективности.

Напомним, ранее Игаль Левин объяснил, что будет происходить на поле боя в ближайшее время.