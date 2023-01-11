Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что значат новые поставки оружия Украине

Есть необычные новости о нетипичной военной поддержке для Украины. Пакистан готов поставить нам несколько десятков тысяч снарядов 155-мм, в обмен на помощь Украины по танкам Т-80УД по "пакистанскому контракту" и по модернизации Ми-17.

Нюанс в том, что до этого пакистанцы нам уже давали бесплатно несколько десятков тысяч 122-мм снарядов, оформленных как помощь от Великобритании.

Чтобы доставить весь боекомплект, британцам пришлось в августе 2022 года организовать "воздушный мост" между Пакистаном и Румынией с помощью своих С-17.

Кроме всего прочего, это показывает, где еще в цивилизованном мире стартовала производственная площадка для обеспечения ВСУ снарядами для артиллерии.

Канада заказала Украине один ЗРК NASAMS.

В поддержке Украины канадцы всегда производят на первый взгляд символические вещи, которые затем оказывают вполне практический эффект.

Например, Канада заказала для нас NASAMS через некоторое время после того, как Литва признала, что не сможет передать для нас такие средства ПВО. Потому что у литовцев тоже под носом бесноватый пюрер Лукашенко.

Шаг канадцев увеличивает портфель заказов на NASAMS до 9 ЗРК. А это, в свою очередь, означает, что минимум до 2025 года американская Raytheon будет работать в первую очередь именно на контракты для Украины, а уже потом будет выполнять заказы Венгрии, Тайваня и других.

Если что – Канада в принципе не использует зенитно-ракетные комплексы как вид оружия, а для обеспечения ПВО использует только свои F-18.

ВСУ получили кассетные снаряды DPICM, и их поставщик нас очень удивит – это Турция.

Здесь дело не только в том, что такие снаряды просили у США, а в итоге дали турки. Здесь нюанс в том, что Турция при всей своей "русофилии" передала нам боеприпасы, которые должны в 5-10 раз увеличить эффективность утилизации россиян.

По сути, в этой истории туркам пришлось проделать "грязную работу". Ибо в самих США почему-то DPICM считается "репутационно плохим" оружием.

Но Турция получила возможность показать себя "в белых перчатках" перед международным сообществом — "смотрите же, мы на деле делаем все, чтобы разгрузиться от кассетного оружия".

Такие новости показывают, насколько большие объемы усилий и ресурсов тратят союзники, чтобы дать Украине все возможное для Победы. И почему нам нужно сначала уметь публично благодарить за то, что уже дали, а уже потом ставить вопрос о "надо больше".

Очень много процессов по помощи Украине проходят "за кулисами", и очень много вариантов решений перебирается, чем прежде что-то объявить на публику, что разлетится по мировым СМИ.

К примеру, вчера в Харьков приезжала министр внешних дел Германии Анналена Бербок и похоже, что не с пустыми руками.

Профильные ресурсы пишут, что немецкий Rheinmetall вдруг получил контракт на около 100 миллионов евро от "международного заказчика" на модернизацию спаренных 35-мм зениток "Эрликон" в комплексы Aspide, которые Украина получила от Испании.

Зенитки "Эрликон" используются побатарейно – 3 артустановки, мобильная РЛС и пункт управления огнем. Если в купе с Aspide – такие зенитки должны достреливать уже сбитые крылатые ракеты, чтобы в дома мирных украинцев не долетали даже обломки сбитых КР рашистов. Если же самостоятельно – это очень хорошая "шахедобойка". А то реалии такие, что очень часто приходится использовать спаренные пулеметы "Максим", а волонтеры охотятся даже за фарами к тепловозам, чтобы переработать на прожекторы.

Обычно под эвфемизмом "международный заказчик" кроется понятие "оружие для Украины за деньги правительства Германии". Но здесь лучше подождать официального подтверждения.

Или – мировые СМИ уже заявили, что Британия рассматривает вариант передать нам "символический" десяток Challenger 2, чтобы наконец сдвинуть тему передачи танков для ВСУ от Франции, Германии и США.

Но на некоторых ресурсах уже есть предположение, что, возможно, британцы по итогам "Рамштайна" объявят о передаче нам некоторого "массового" количества Challenger 1, выкупленных в Иордании. А может, все просто обойдется "непубличными пинками", чтобы Объединенная Европа наконец-то запустила коалицию по "Леопардам" для Украины. Как раз чтобы эти танки успели к запланированному на весну контрнаступлению ВСУ. Здесь остается ждать разве что 20 января и нового "Рамштайна".

Рашисты горько пожалеют о том дне, когда они заявили о "войне против Запада на территории Украины". Когда будут оплакивать свое поражение.

Источник: пост Киричевского в Facebook