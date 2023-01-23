Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил шансы на завершение войны в этом году

На совместном с главой Пентагона Ллойдом Остином брифинге по итогам восьмого заседания в формате "Рамштайн" глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине будет "очень и очень трудно" выгнать российских захватчиков в 2023 году.

Поэтому, отметил он, вероятно, война не закончится в этом году. Считаю, что подобные заявления американцев имеют определенный смысл. Я не военный эксперт, но с геополитической, с международной точки зрения – на данный момент не видно, что российско-украинская война приближается к своему завершению. И вполне вероятно, боевые действия продлятся весь этот год.

И россияне, и украинцы готовятся наступать. Много было заявлений по поводу вероятного весеннего контрнаступления ВСУ. И спешка с попыткой предоставить нам танки, похоже, связана именно с тем, чтобы удержать ситуацию.

После истории с жесточайшими штурмами Бахмута и Соледара, судя по общей непростой ситуации в Донецкой области, западные союзники спешат предоставить Украине необходимое вооружение. Чтобы дать возможность отвоевать еще часть нашей территории в течение весны-лета.

Судя по объемам и темпам военный поставок, российско-украинский конфликт не завершится в ближайшее время. Скорее всего, нас ждет весенне-летняя кампания. Что будет дальше – сказать сложно. Ключевая проблема в том, что у разных сторон – разное восприятие победы и поражения как таковых. Потому нет согласованной стратегии выхода из конфликта.