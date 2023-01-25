Когда российская армия потерпит поражение в Украине, выяснится, что рф никто не хочет спасать

В россии неизбежна внутренняя эскалация, считают в Офисе президента. И тут я соглашусь. В обозримом будущем рф ожидает то же, что в свое время произошло с Советским Союзом, который мечтал возродить путин, периодически ностальгирующий по нему.

Когда террористическая российская армия потерпит сокрушительное поражение в Украине, вдруг выяснится, что рф никто не хочет спасать. И никто не хочет защищать. Как это было в августе 1991 года, когда рушился СССР. Тогда все военные, вся кгбшная шваль остались в казармах, по домам, еще где-то. Но не спасали "союз нерушимый". Даже не сомневаюсь, что точно так же разрушится россия.

В отличие от большинства аналитиков, я не исключаю, что после разгрома армии агрессора и внутренних волнений в рф, ВСУ войдут в Москву или другие города так называемой рф. Возможно, это будут не только ВСУ, но и армии антироссийской коалиции.

Россияне только на словах любят "великую Родину". Но в тот момент, когда перестают считать своего очередного фюрера великим – они бросают свои кабинеты, оружие и идут домой или ложатся в больницу.

И как пал в 1991-м из-за от неверия в самого себя СССР – так падет и рф.

В какой-то момент русские просто разойдутся по домам и станут ждать нового хозяина. Не случайно ключевая фраза во многих произведениях русских классиков – "молодой барин приехал".

После поражения в этой войне россия не только утратит контроль над всеми украинскими территориями, которые захапала с 2014 года. Она сама вряд ли сохранится в международно признанных границах образца 1991 года. Слишком много регионов с огромными ресурсами искусственно, насильно подчинены Москве. Если этой силы не будет – какой смысл отдавать огромные средства прожорливым мегаполисам?

Развал пойдет не только внутри тела материковой россии. Отвалятся те части, которые она искусственно присоединила к себе в прошлом веке – Калининград вернется в Европу, Курилы и часть Сахалина, а то и весь остров, вернутся в Японию.

Что касается Дальнего Востока, который, по мнению некоторых экспертов, может отойти Китаю – тут я не уверен. Скорее, там появятся китайские наместники, но саму территорию КНР захватывать вряд ли будет. Им выгоднее просто высасывать те или иные российские ресурсы, не неся ответственность за сами территории.