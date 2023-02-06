Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" рассказал, кто и чем шантажирует Евросоюз

Всё громче раздаются призывы о необходимости ввести санкции против "Росатома". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 5 февраля, что наша страна уже ввела санкции против атомной сферы рф.

Он напомнил, что россия – единственная страна в мире, которая разрешает своим военным обстреливать АЭС, а также проводить обстрелы с территории захваченной АЭС (в Энергодаре Запорожской области). Потому атомная сфера агрессора должна оказаться под глобальными санкциями.

По-хорошему, Европейский союз давно мог бы ввести санкции против российской атомной энергетики. Тем более что связей с ней у него практически не осталось. Но тут мутит воду Венгрия. Она – против, так что всё тормозится. Вообще сейчас Венгрия очень сильно работает на Кремль. При этом явно перегибает.

Следует понимать, что у Венгрии, заигравшейся в офшоры и заигрывание с рф, экономика сейчас – в плачевном состоянии. И Будапешт пытается шантажировать ЕС, тормозя те или иные его решения по санкциям против россии, по помощи Украине.

В свою очередь, руководство Евросоюза предупреждает – если Венгрия продолжит подобное деструктивное поведение, она не получит больше от ЕС денег. А соль в том, что Венгрия не может существовать без дотаций ЕС. Сама по себе она – банкрот.

Раньше Венгрия кричала, что венгерское меньшинство якобы обижают в Украине. После принятия у нас закона о нацменьшинствах эта тема уже не особо проходит. Хоть попытки не прекращаются, в том числе в ракурсе притормаживания нашего движения в Евросоюз.

Кроме того, Венгрия постоянно заявляет, что санкции против рф не работают – поэтому не нужно их принимать. Что поставки оружия в Украину затягивают войну – поэтому нужно их прекращать.

По большому счету, санкции ЕС против российской атомной сферы мало что дадут (бить надо по нефти и газу – и тут Запад всё делает верно).

Сейчас россия строит и обслуживает АЭС в Азии или других странах, которые далеки от ЕС. В самой Европе новых проектов, связанных с российскими АЭС, практически нет.

И то, что Национальное управление по атомной энергии Венгрии разрешило в прошлом году "Росатому" строительство 5-го и 6-го энергоблоков на АЭС "Пакш" – тоже в какой-то мере шантаж ЕС. Все понимают, что сейчас можно что-то делать на АЭС лишь с помощью американских составляющих. Опыт показал, что российская атомная энергетика – очень рискованная. Кстати, некоторые венгерские политики резко выступают против "атомных игр" своих властей с россиянами.

Беда в том, что политика, которая и так грязное дело, во время войны – еще грязнее. И отдельные политики, как в той же Венгрии, хотят за счет войны в Украине решать свои меркантильные вопросы. Именно так себя ведет венгерское руководство, понимая, что из ЕС их страну вряд ли исключат.