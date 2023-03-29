Битва за воду

Журналист и блогер Денис Безлюдько:

Война-войной, а корпоративные баталии по расписанию. Почти год в этом направлении движения не было, аж соскучился. Итого, имеем "Битву за Моршинскую". Или "Битву за Боржоми". Как кому больше нравится. Суть вопроса: почти год назад в июне 2022 суд арестовал акции IDS Ukraine – производителя "Моршинской" и "Миргородской" и основного импортера "Боржоми". Причина – попадание под санкции акционера компании, российского бизнесмена Михаила Фридмана и его "Альфа групп".

Еще до ареста 7,73% акций передали во владение правительства Грузии, тем самым снизив долю граждан россии, до менее чем 50%. На данный момент, 34% принадлежит наследникам Бадри Патаркацишвили, которые обосновались в Великобритании. Еще 10% — другим миноритариям. Суд, понятное дело, "хлопнул" все 100%, невзирая на лица. Хотя, остальные акционеры, кроме Фридмана и его партнеров по Альфа Групп, под санкциями не ходят.

Дальше интересней. Акции передаются АРМА, которая проводит конкурс на управление. Конкурс (из 9 участников по формальным причинам отсеяли 7), в свою очередь, выигрывает (барабанная дробь) основной конкурент IDS Ukraine на украинском рынке – компания "Карпатские минеральные воды" (основной бренд "Карпатська джерельна).

К АРМА у меня вопросы давно закончились. Это странное образование давно пора ликвидировать. А вот к остальным действующим лицам, по ходу пьесы, вопросы только начались.

По итогам конкурса АРМА, победитель должен управлять акциями. Но соответствующей лицензии у "Карпатских минеральных вод" нет. Что наводит на мысль, что желаемым результатом для новоиспеченного управляющего является как раз операционное управление IDS Ukraine. А это, в свою очередь, прямой путь к ликвидации большого конкурента или его сильному ослаблению.

До попадания Фридмана под санкции, доля IDS на рынке минеральных вод Украины только по "Моршинской" была 27,3%, у "Карпатских минеральных вод" с "Карпатською джерельною" — 8,1%. Разница в доходах и чистой прибыли в 6 раз в пользу IDS. Управляющий – это не инвестор, вкладываться и развивать не будет. А вот наоборот запросто. Гендир IDS Ukraine Марко Ткачук тоже так считает: "Мы предполагаем, что основной целью участия в конкурсе конкурента была надежда на то, что вместе с правом на управление корпоративными правами, они смогут получить доступ к управлению операционной деятельностью IDS Ukraine, именно: смогут самостоятельно принимать решения относительно управления имуществом, принадлежащего другим иностранным гражданам, так же незаконно и самовольно сменить менеджмент, возможно что-то быстро продать…"

Опять-таки, Антимонопольный комитет куда смотрит? Тут концентрация явно больше 35% рынка. Хотя, к нему тоже вопросов нет…

Есть еще нюансы. В 2015 АМКУ оштрафовал "Карпатские минеральные воды" за недобросовестную конкуренцию. Продавали кофейный энергетик без кофе. А в 2010 и 2018 их пытались привлечь за махинации с налогами, но дальше обысков дело, по каким-то причинам, не дошло.

В сухом остатке: владельцы более чем 50% акций IDS Ukraine готовятся к масштабным судебным тяжбам в Украине и, главное, в Великобритании. Украина готовится к тому, что ее опять будут пинать за отсутствие инвестиционного климата. Иностранные инвесторы готовятся продолжать не вкладывать в Украину с ее странной судебной практикой. Менеджмент IDS готовится к худшему.

А все почему? Потому что непрофессионалы. Возможно, даже жадные непрофессионалы, которые занимаются у нас инвестиционной деятельностью. Хотите изъять долю русского капитала с дальнейшей продажей? Так займитесь этим. Или еще не на все грабли наступили?

Вот такая история.

Полезные ссылки для тех, кто хочет узнать больше:

https://arma.gov.ua/news/typical/ogolosheno-peremojtsya-konkursu-dlya-aktiviv-morshinskoi

https://24tv.ua/ru/konkurs-po-upravitelju-aktivov-proizvoditelja-morshinskoj-imel_n2280771