Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" рассказал, какие направления являются наиболее напряженными на фронте.

Россияне не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области.

Сейчас, на мой взгляд, наиболее напряженными точками являются Лиманское и Марьинское направления.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и создать локальное окружение украинских войск в районе Северска. Одновременные удары из района Кременная в направлении Торске-Лиман. Второй фланг – наступление из района Угледара.

На мой взгляд, это самый опасный сценарий.

На Лиманское направление перебрасываются дополнительные подразделения, речь идет об усилении личным составом и тяжелой бронетехникой. На Лиманском направлении, у Кременной, появились новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144 мсд и 90-й танковой дивизии ВС РФ.

По информации местных источников ОИ "Правое Дело", из района Кременная зафиксирована передислокация БМП-2М с боевым модулем Б05Я01 "Бережок". Основным его вооружением является 30-мм пушка, предназначенная для борьбы с техникой и пехотой противника. В кормовой части башни установлен 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М с общим боекомплектом в 300 выстрелов. На сдвоенных пусковых установках башни БМП расположены противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Аналогичная ситуация на Марьинском направлении. Там оккупанты пытаются развить тактический успех. На Марьинском направлении зафиксирована передислокация отдельных подразделений 150-й мсд Южного военного округа (место постоянной дислокации – г. Новочеркасск). Кроме того, зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники противника, а именно: танков Т-90 М "Прорыв" и БТР-82А. Это свидетельствует о том, что оккупанты не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области.

Таким образом, своими действиями агрессор создает предпосылки для создания оперативного оцепления украинских группировок, которые сосредоточены в этом районе. Другой вопрос, что благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, оккупанты пока не могут осуществить свои планы.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки, на указанных участках фронта, отражено около 30 атак противника.