Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука объяснил "Телеграфу" позицию Китая по войне в Украине.

Специальный представитель Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэй, который недавно побывал в Киеве, во время своего европейского вояжа якобы предлагал тем, с кем вел переговоры, отказаться от поддержки Украины, признать наши оккупированные территории частью рф, поддержать идею "заморозки" конфликта.

И хоть в Пекине отрицают подобное, дыма без огня, как известно, не бывает.

А тут еще в западной прессе всё чаще пишут о том, что Украина должна обязательно победить в ближайшие полгода. А том, мол, придется садиться за стол переговоров с рф.

Подобные статьи говорят о том, что такая точка зрения имеет место быть даже среди наших партнеров. Часто мы, рассматривая помощь извне, пребываем в розовых очках, глядя на мир с точки зрения тех решений, которые принимаются теми или иными странами исключительно на данном этапе.

Но не надо забывать, что в каждой стране есть разновекторные силы, в том числе пророссийские. Есть силы, которые стремятся скорее завершить эту войну любым возможным способом. В том числе за счет потери Украиной части ее территории. Эти силы не интересует судьба нашей страны. Им важно, чтобы скорее "всё закончилось", санкции с рф снялись, восстановились торговые и бизнес-отношения.

Именно такую "третью позицию", с моей точки зрения, занимает Китай. Поэтому к т.н. "мирным инициативам" КНР я отношусь отрицательно. Ничего в ракурсе восстановления справедливого мира, в чем заинтересована Украина, я в инициативах Пекина не вижу. И у меня есть огромные сомнения касательно будущего подобных "мирных планов".