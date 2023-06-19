Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий объясним, что полезное Украина может почерпнуть в истории становления Израиля

Байден против отмены ПДЧ для Украины … Белый Дом не рассматривает предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия… В НАТО отсутствует консенсус относительно решений Вильнюсского саммита по Украине… Передача Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня…

Каждый день мы натыкаемся на десятки подобных новостей, и каждый раз закипаем справедливым гневом. Больно отдавать себе отчет, что десятки тысяч украинцев могли бы жить, если бы в головах у лидеров наших союзников не танцевали совершенно непонятные для нас тараканы, и не возникали каждый раз новые "красные линии" – абсурдные и безнравственные.

Мы получили западные танки – через полгода после того, как они могли ускорить завершение войны. Получим самолеты – когда-то после того, как ценой больших потерь прорвем (или нет) эшелонированную оборону врага без прикрытия с неба.

Скоро пройдет полтора года с момента, когда союзники давали нам три дня или недели. Нами немного увлекаются, но гораздо больше нас устали. Мы – неудобные. Сначала не дали врагам оккупировать себя за отведенный срок, а друзьям – быстренько оплакать нашу горькую судьбу и жить дальше, словно ничего не произошло. Потом наоборот – "почему-то" не удосужились выбросить вторую армию мира со своей территории за пару месяцев неизвестно каким магическим способом, и все-таки ввязали в затяжную кровавую войну на истощение сил и ресурсов.

Мы мешаем вести "бизнес ас южуал", выпрашиваем последние ресурсы из армейских составов европейских "бонсай-армий", по ходу разоблачая их небоеспособность, в целом создаем миру множество проблем, которых могло бы не быть – если бы мы согласились, чтобы в мире не было нас. Но мы не согласились, и мир не очень этому радуется.

Мир еще не готов снять московские очки, сквозь которые видит нас каким-то странным недоразумением…