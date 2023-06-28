5 главных лайфхаков похудения - Виктор Мандзяк
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Заполни жилудок овощами, грибами, ЗОЖ-ПП гарнирами и нежирным мясом, и места там для высококалорийных вкусностей остается немного
Пять лайфхаков для похудения.
- Меньше есть, больше двигаться! Э-ге-гей!
- Рот на замок! Э-эй!!!
- Хочешь есть? В холодильнике яблоко. Не хочешь яблоко? Не хочешь есть!
Все эти рекомендации легче проговорить, чем реализовать. И, думается мне, ты знаешь, о чем я.
Если тебя заманивают похудением по супер-методике без усилий, пойми — тебя обманывают.
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