Заполни жилудок овощами, грибами, ЗОЖ-ПП гарнирами и нежирным мясом, и места там для высококалорийных вкусностей остается немного

Пять лайфхаков для похудения.

Меньше есть, больше двигаться! Э-ге-гей!

Рот на замок! Э-эй!!!

Хочешь есть? В холодильнике яблоко. Не хочешь яблоко? Не хочешь есть!

Все эти рекомендации легче проговорить, чем реализовать. И, думается мне, ты знаешь, о чем я.

Если тебя заманивают похудением по супер-методике без усилий, пойми — тебя обманывают.