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5 главных лайфхаков похудения - Виктор Мандзяк

Автор
Виктор Мандзяк Виктор Мандзяк
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Автор
Эти правила следует соблюдать Новость обновлена 28 июня 2023, 11:12
Эти правила следует соблюдать

Заполни жилудок овощами, грибами, ЗОЖ-ПП гарнирами и нежирным мясом, и места там для высококалорийных вкусностей остается немного

Пять лайфхаков для похудения.

  • Меньше есть, больше двигаться! Э-ге-гей!
  • Рот на замок! Э-эй!!!
  • Хочешь есть? В холодильнике яблоко. Не хочешь яблоко? Не хочешь есть!

Все эти рекомендации легче проговорить, чем реализовать. И, думается мне, ты знаешь, о чем я.

Если тебя заманивают похудением по супер-методике без усилий, пойми — тебя обманывают.

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Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Здоровье организма #Схуднення