Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") прокомментировал ночные атаки по украинским городам и подметил важную деталь насчет вражеских ракет

Ракетные удары по Одессе и Николаеву… Третья ночь "Зернового террора".

Если сухо и без эмоций, а они зачастую вообще лишние, то на третью ночь террора россия использовала меньшее количество средств поражения, чем на 19 июля. С другой стороны, с новой номенклатурой — Искандер-К.

Удар на 20 июля представлял собой задействование и сбитие:

7/0 – П-800 "Оникс"

4/0 – Х-22

3/2 – КРМБ "Калибр"

5/3 – Искандер-К

19/13 — Shahed-136

Было задействовано в общей сложности 38 средств поражения. Напомню, что на 19 июля было задействовано 63 средства поражения.

Снизилась компонента КРМБ "Калибр" — 3 ракеты, в то время как на 19 июля их было — 19, а на 18 — 6 ракет. Так же, меня продолжает волновать вопрос, почему когда оккупанты применяют ДЭПЛ пр.636.6 "Варшавянка", они запускают 3 ракеты, а не 4, ведь пусковые этих подводных лодок рассчитаны на 4 ракеты?

Это исключительно моё предположение, но похоже россияне на одной из своих ДЭПЛ имеют неисправную пусковую, поэтому запускают по 3 ракеты вместо 4.

Так же, с учётом общего числа надводных носителей КРМБ "Калибр" возникает вопрос и почему всего 3? Почему не 9 или 11?

Я не буду утверждать того, что с КРМБ "Калибр", после того как они стали основной ракетой террора с 24 июня, у оккупантов возник дефицит, но констатация данного факта уместна. Равно как и то, что с 20 по 22 июля на ЖД станцию Макензиевы Горы прибудет эшелон с 10 КРМБ "Калибр".

Примечательно применение аэробаллистических ракет Искандер-К, пуск которых осуществляется с суши и перехват которых возможен в определённой фазе полёта. Их появление в номенклатуре обстрелов явно обусловлено нехваткой одной из компонент поражения.

Не совсем понятен и смысл пуска 7 ракет П-800 "Оникс", ведь зачастую, это парный пуск, то есть, либо 6, либо 8. Одна ракета или не стартовала, или, что-то во время пуска пошло не так? А такое бывает. Особенно сейчас, когда при авральных темпах производства внимания техническому контролю не уделяют.

Итог.

Ракетные удары не просто спланированы, а расписаны по ночам. На какой срок? Сложно сказать, но ночь на 20 июля по интенсивности, всё же была слабее предыдущей и есть ряд вопросов к номенклатуре. С другой стороны, известно о новых поставках на Крым ракет, которые используют при ударах.

В целом, ближайшие ночи явно не будут для Одессы, Николаева и прочих портовых городов спокойными. Если даже не настолько массированные ракетные удары, как на 19 июля, то налёты дронами, россия сможет некоторое время держать на уровне террора.

Но и это мы переживём. Держимся!

Главное то, что каждый такой удар не оказывает никакого влияния на события в зоне боевых действий, где СОУ теснят РОВ, продолжая освобождать каждую пядь нашей земли. Мы, как-то бессонную ночь переживём, а вот нашим парням на передовой стойкости и сверхсил!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.