Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о контрнаступлении ВСУ

Сентябрь 2023. Один из важнейших месяцев войны.

Да, я знаю, что таких месяцев было много. Вы сами можете их назвать не хуже меня.

Но этот сентябрь — это не просто сражение. Это сражение за надежду.

Позади 4 месяца выпиливания российской артиллерии и ПВО, раздалбывания складов и баз, разрушения логистических путей.

Позади 3 месяца прогрызания минных полей. З месяца выковыривания пи**ов из лесопосадок, опорников и окопов.

Кто-то обещал, что будет быстро. Но быстро быть не могло.

Кто-то думал, что все провалилось. Но все еще впереди.

ЗСУ пробились через первую полосу обороны рашистов. Местами просочились через "линию Суровикина".

Гарантии, что в ближайший месяц будет прорыв, нет. В него можно только верить, как во вселенскую справедливость. И ровно так же его нужно приближать.

В минус рашистам работает откладываемая по политическим причинам вторая волна мобилизации. Вывод с поля боя и демонстративное обезглавливание "вагнеровцев". Цепочка лжи, доставляющая в кабинет путина успехи, умноженные на 10, и неудачи, разделенные на 20.

Но самое главное — мы сражаемся за свою землю. А они — за свои имперские фантазии.

И если вселенская справедливость таки существует, наш путь к победе в сентябре станет короче.