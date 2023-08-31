Сентябрь 2023-го - это сражение Украины за надежду - Роман Шрайк
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Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о контрнаступлении ВСУ
Сентябрь 2023. Один из важнейших месяцев войны.
Да, я знаю, что таких месяцев было много. Вы сами можете их назвать не хуже меня.
Но этот сентябрь — это не просто сражение. Это сражение за надежду.
Позади 4 месяца выпиливания российской артиллерии и ПВО, раздалбывания складов и баз, разрушения логистических путей.
Позади 3 месяца прогрызания минных полей. З месяца выковыривания пи**ов из лесопосадок, опорников и окопов.
Кто-то обещал, что будет быстро. Но быстро быть не могло.
Кто-то думал, что все провалилось. Но все еще впереди.
ЗСУ пробились через первую полосу обороны рашистов. Местами просочились через "линию Суровикина".
Гарантии, что в ближайший месяц будет прорыв, нет. В него можно только верить, как во вселенскую справедливость. И ровно так же его нужно приближать.
В минус рашистам работает откладываемая по политическим причинам вторая волна мобилизации. Вывод с поля боя и демонстративное обезглавливание "вагнеровцев". Цепочка лжи, доставляющая в кабинет путина успехи, умноженные на 10, и неудачи, разделенные на 20.
Но самое главное — мы сражаемся за свою землю. А они — за свои имперские фантазии.
И если вселенская справедливость таки существует, наш путь к победе в сентябре станет короче.
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