Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассказал "Телеграфу", почему власти Украины через полгода будут иметь сомнительную легитимность

Украина вошла в осень-2023, которая точно будет сложной. Когда твой бюджет на 60% зависит от внешней помощи, когда полномасштабная война идет уже более полутора лет, да еще и на твоей территории (которая вся – в досягаемости ракетных ударов агрессора), позитива ожидать не приходится.

Зеленский и Кулеба уже предупреждали, что нас ожидает сложная осень. В том числе в дипломатическом плане. Есть тенденция (пока не мейнстрим, но – уже есть) к "замораживанию" войны. Что, конечно, Украине в определенных аспектах невыгодно.

Думаю, что именно осенью или в начале будущего года мы поймем – все эти разговоры о необходимости проводить выборы, несмотря на войну, это – серьезно или нет.

У таких выборов, даже при смене законодательства (сейчас оно запрещает проводить их в военное время) будет сомнительная легитимность. Ведь миллионы людей – за границей, сотни тысяч – на фронте, а также в оккупации. Но в 2024 году, если нынешняя власть не проведет выборы, уже она сама будет обладать сомнительной легитимностью. Напомню, что очередные парламентские выборы у нас должны были бы пройти этой осенью (29 октября), а очередные президентские – 31 марта 2024-го.

Чтобы нам стало легче – и осенью, и вообще – нужна крупная победа на фронте. Прорыв на Мелитополь, к примеру. Это даст обществу, Украине второе дыхание, вдохновит наших союзников. Нам больше-лучше-быстрее станут поставлять оружие. Ведь все хотят быть на стороне победителей, говорить о своем вкладе в эту победу.

Что-то может "рвануть" и в россии, что тоже будет нам на руку. К примеру, если путин пойдет на открытую мобилизацию.

Но пойдет он на это вряд ли. В кремле увидели, как негативно реагирует народ на мобилизацию. Потом сделали ставку на точечную мобилизацию, потихоньку скручивая народ в регионах, в оккупации, в тюрьмах, не делая ставку на крупные города. К тому же, пока открыты границы – есть возможность сбрасывать пар. И кто хочет – еще имеет возможность рвануть из россии, а не стать потенциально опасным элементом там.

Вопрос еще и в том, что нескончаемая мобилизация, даже точечная, бьет не только по психологии, но и по экономике. Поток иммигрантов, на которых также идут облавы с целью мобилизации, становится всё меньше. Тем более, что рубль слабеет, инфляция набирает обороты. Зарабатывать в рф становится менее выгодно и более опасно, чем где-то еще. Огромное число российских специалистов уже свалило за рубеж, многих мобилизовали, кого-то уже утилизировали в Украине. Это – серьезные вызовы для экономики, ослабленной санкциями.

Чтобы не допустить социального взрыва, путин не пойдет на мобилизацию. И будет пытаться сделать всё, чтобы полки магазинов не опустели. Потому что развалу Российской империи и Советского Союза предшествовал как раз таки дефицит продовольствия. Когда нечего жрать – народ начинает бунтовать. Так что кремль не допустит пустых полок.

Другое дело, что рост инфляции и ослабление рубля приводят к тому, что купить обычные россияне могут куда меньше, чем раньше. Впрочем, их это, похоже, не смущает. Лишь бы "Украине и загнивающему Западу было хуже, а мы потерпим, а потом – ка-а-ак встанем с колен, размахивая ядерной дубинкой". Психологию россиян путин прекрасно знает. Потому так ловко управляет этим быдлом.

Что, кстати, доказывается смертью пригожина.

Была яркая медийная фигура, которую российская пропаганда активно героизировала какое-то время. В том же Ростове во время похода вагнеровцев пригожина радостно встречали, тепло провожали. А потом – бах! – и подорвали его к чертям вместе с другими топ-персонами ЧВК "Вагнер". А потом еще и похоронили чуть ли не как собаку – тихо, на скорую руку.

И что? Кто-то вышел на митинг, кто-то хотя бы пикнул в соцсетях, включая самих вагнеровцев. Нет. Тишь да гладь.

Не думаю, что всё это – имитация. Если бы пригожин хотел имитировать свою смерть – это легче легкого было сделать в Африке. Развались там самолет якобы с ним на борту – можно было фальсифицировать всё, что угодно. Так что грохнули его или военное лобби, или обиженный путин.