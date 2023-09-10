Да, что там в Министерстве обороны?

Давайте, я напишу всем, чтобы не отвечать каждому в отдельности.

Согласно социологическим опросам, более 60% респондентов беспокоит коррупция в Министерстве обороны.

Это понятно, потому что:

1. По сути, бюджет страны – это бюджет Министерства обороны.

2. Запрос на справедливость в тылу, когда гибнут наши Защитники на фронте, совершенно понятен.

Думаю, именно это и стало тем пусковым механизмом в принятии решения по смене главы МО во время войны.

Что я думаю на этот счет.

В реалиях нашей страны институционально, вероятно, не работает ни одна из структур исполнительной власти.

Что я имею в виду? Разница между нашей страной и зрелыми демократическими странами в том, что в развитых демократических странах работают институциональные системы и нет столь высокого ожидания от персоналий.

Кто бы ни пришел на позицию министра обороны США, он будет работать в интересах страны.

В реалиях нашей страны изменения происходят либо если кто-то очень хочет сделать эти изменения, либо если на это есть политическая воля, либо если на это есть зеленый свет.

Поэтому. Я надеюсь, что новый глава Министерства обороны имеет действительно зеленый свет на проведение системной реформы в МО и будет искоренять коррупцию системно и последовательно.

Но в этом случае нас ждут кадровые перемены в самом министерстве. И вот такие изменения лично для меня и будут маркером того, что процесс пошел.

Ибо, если таких изменений не будет, один человек не способен самостоятельно решить все проблемы, корнями уходящие очень глубоко во временном измерении. И система настолько укоренена, и проблемы настолько системны, что искоренение их — это будет еще квест.

Но все может быть. Только хочу отметить, что проводить системные изменения в условиях войны нужно очень осторожно по врачебному принципу: "главное — не навредить".

Потому что именно Министерство обороны функционально должно обеспечивать Вооруженные силы Украины по необходимости Генерального штаба, начиная с носков и заканчивая пушками и патронами.

Будем смотреть, что будет дальше.

Что касается деятельности коллегиального органа по вопросам тылового обеспечения, в состав которого я вхожу, работаем в штатном режиме, ежедневно.

Дальше будет дальше.