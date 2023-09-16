Бывший нардеп Виталий Чепинога рассказал специально для "Телеграфа", почему арест Шуфрича важен

Нестора Ивановича Шуфрича избивали везде и всегда. Его избивали в Киеве, и в Одессе, в парламенте, и в телевизионной студии, избивали возле ЦИК и на "Майдане"... А в прошлом году, в самом начале войны, когда народный депутат от ОПЗЖ попытался сфотографировать баррикады "Терробороны", его даже задержали и залепили скотчем половину лица. Фотография с заклеенным Шуфричем набрала тогда больше лайков, чем фото утопленного крейсера "Москва" и родила целые гигабайты мемов и фотожаб.

И это само по себе хорошо свидетельствует о том, как посполитый люд в целом относится к Шуфричу. Поэтому велик вопрос: почему ближайший соратник Медведчука, один из тех политиков, который всю свою сознательную жизнь распространял прокремлевские нарративы и фактически стелил дорогу Путину к вторжению в Украину, не только до сих пор был на свободе, а вполне успешно и беззаботно ходил в парламент, и даже возглавлял комитет по свободе слова?

Впрочем, это вопрос риторический. То есть такое, на которое ответа обычно нет.

Сейчас Шуфрич арестован на два месяца. Ему инкриминируют государственную измену. Причем арестован он даже без права внесения залога (в отличие от того же Коломойского). Это позволяет предположить, что Нестор Иванович вскоре пополнит обменный фонд Украины и будет передан Москве, где его тепло встретят соратники: Виктор Медведчук, Илья Кива, Владимир Сивкович и другие беглецы от бандеровской хунты.

В принципе, это как раз тот момент, когда нужно признать, что депутаты от СДПУ(о) и ОПЗЖ имеют определенную материальную ценность. При Медведчуке мы когда-то освободили из плена бойцов "Азова". И если за Шуфрича еще какое-то количество наших ребят вернутся домой, то и слава богу! Ибо, как подсказывает опыт и история, такие люди, как Шуфрич за решеткой в Украине, долго все равно не сидят.

Впрочем, есть еще один важный момент. Арест Шуфрича прошел накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он примет участие в работе Генассамблеи ООН и встретится с президентом США Джо Байденом. Это очень важный визит, потому что сейчас США должны окончательно принять решение о передаче Украине тактических ракетных систем ATACMS. Поэтому Владимиру Александровичу следует продемонстрировать, что Украина строго наказывает своих государственных предателей, и очищается от всяческой скверны. В каком-то смысле это "имиджевый арест".

И если мы будем иметь ATACMS, а потом передадим нашего пленника московитам, и что-то за него получим (а оно к тому и идет), то… То можно будет разве только удивиться предпринимательской смекалке украинской власти… Продать Шуфрича дважды (!!!) – это не каждому по силам… Это хороший гешефт!

И еще об одном.

Арест Шуфрича и видео и фотоотчеты с этого события, обнародованные СБУ, изрядно возмутили общественность социальных сетей. Все эти мраморные фонтаны в доме народного депутата, коллекция советских военных мундиров, ордена и медали подсказывают нам, что государственный курс Украины на протяжении многих лет определяли люди, скажем так, не совсем адекватные…

Золотой батон Януковича, "версаль" бывшего генпрокурора Пшонки, хата Богуслаева, хрустали и люстры Медведчука, золотые иконы и мощи — все эти артефакты свидетельствуют о полной эстетической нищете нашей политической "элиты". И можно только представлять, что происходит в их головах, когда даже в доме такое...

Было бы хорошо, после войны, после Победы, свезти весь этот хлам вместе и устроить специальный музей. Музей безвкусицы и глупости…